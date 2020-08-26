رعایت پروتکل های بهداشتی خود یک معروف در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، کامیل کریمیان شامگاه سه شنبه در مراسم گرامیداشت هفته امر به معروف و نهی از منکر، اظهار داشت: باید همه به تذکر لسانی که همان زدن ماسک، به عنوان یک شعار اصلی و فراگیر توجه کنند.

وی با بیان اینکه نباید به بهانه ویروس کرونا، خللی در خدمت رسانی در ادارات ایجاد شود بر تقویت و نقش بازرسی ستاد امر به معروف و طلایه داران، تکریم ارباب رجوع و خدمات رسانی صادقانه و تسهیلگری در امور مراجعه کنندگان به ادارات و بانک‌ها و گشایش برای جهش تولید تاکید کرد.

کریمیان با اشاره به ضرورت برخورد با فساد اداری، ادامه داد: نقش طلایه داران امر به معروف و شوراهای امر به معروف در از بین بردن بستر فساد اداری، بسیار با اهمیت است.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه، انتقادهای اصحاب رسانه و منتقدان باید در راه اصلاح امور باشد نه تخریب و تضعیف، عنوان کرد: نقد و ارائه راهکار، برای اداره کشور ضروری و رهگشاست.

فرماندار سقز همچنین با اشاره به کاستی‌ها و کمبودها در کشور، عنوان کرد: بیان خدمات دولت و دستاوردهای انقلاب اسلامی توسط مسئولان ادارات و کارکنان در کنار تشریح مسائل و مشکلات برای مردم، معروفی مهم و بزرگ در حوزه اداری است.

وی ادامه داد: هم اکنون سه هزار و ۲۱۷ نفر عضو طلایه داران حوزه امر به معروف و نهی از منکر شهرستان سقز هستند و به تازگی ۷۰ نفر جذب شده‌اند.

در این مراسم، حجت‌الاسلام علی رضایی، مشاور عالی نماینده ولی فقیه در استان و محمود الله مرادی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان به ایراد سخن پرداختند.

تجلیل از رئیس و اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر ادارات از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.