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۵ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۰۲

فرماندار سقز:

رعایت پروتکل های بهداشتی خود یک معروف در جامعه است

رعایت پروتکل های بهداشتی خود یک معروف در جامعه است

سنندج - فرماندار ویژه شهرستان سقز گفت: الان، تنها راه پیشگیری از ابتلا به کرونا و قطع زنجیره این بیماری، رعایت پروتکل های بهداشتی است که این مهم خود یک معروف است.

به گزارش خبرنگار مهر، کامیل کریمیان شامگاه سه شنبه در مراسم گرامیداشت هفته امر به معروف و نهی از منکر، اظهار داشت: باید همه به تذکر لسانی که همان زدن ماسک، به عنوان یک شعار اصلی و فراگیر توجه کنند.

وی با بیان اینکه نباید به بهانه ویروس کرونا، خللی در خدمت رسانی در ادارات ایجاد شود بر تقویت و نقش بازرسی ستاد امر به معروف و طلایه داران، تکریم ارباب رجوع و خدمات رسانی صادقانه و تسهیلگری در امور مراجعه کنندگان به ادارات و بانک‌ها و گشایش برای جهش تولید تاکید کرد.

کریمیان با اشاره به ضرورت برخورد با فساد اداری، ادامه داد: نقش طلایه داران امر به معروف و شوراهای امر به معروف در از بین بردن بستر فساد اداری، بسیار با اهمیت است.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه، انتقادهای اصحاب رسانه و منتقدان باید در راه اصلاح امور باشد نه تخریب و تضعیف، عنوان کرد: نقد و ارائه راهکار، برای اداره کشور ضروری و رهگشاست.

فرماندار سقز همچنین با اشاره به کاستی‌ها و کمبودها در کشور، عنوان کرد: بیان خدمات دولت و دستاوردهای انقلاب اسلامی توسط مسئولان ادارات و کارکنان در کنار تشریح مسائل و مشکلات برای مردم، معروفی مهم و بزرگ در حوزه اداری است.

وی ادامه داد: هم اکنون سه هزار و ۲۱۷ نفر عضو طلایه داران حوزه امر به معروف و نهی از منکر شهرستان سقز هستند و به تازگی ۷۰ نفر جذب شده‌اند.

در این مراسم، حجت‌الاسلام علی رضایی، مشاور عالی نماینده ولی فقیه در استان و محمود الله مرادی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان به ایراد سخن پرداختند.

تجلیل از رئیس و اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر ادارات از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

کد مطلب 5008326

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