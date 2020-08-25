به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور عصر امروز (سه‌شنبه) در نشست با مدیران ارشد رسانه‌های کشور با اشاره به دستاوردهای دولت، گفت ما امروز به صادر کننده گاز رسیده‌ایم و از نفت خام فاصله گرفته ایم.

وی افزود: در بودجه سال پیش، اتکای ما به نفت ۹.۹ بود و برای اولین بار است که در طی چهار سال ۴۰ سال گذشته وابستگی ما به نفت تک رقمی شده است، ما باید از خام‌فروشی فاصله بگیریم و اتکای بودجه به نفت باید برداشته شود، ما امروز اتکای چندانی به نفت نداریم و امسال نیز ممکن است تا پایان سال اتکای ما به فروش نفت کمتر از سال پیش شود.

روحانی گفت: سه- چهار نکته در دولت تدبیر و امید وجود دارد که به یادگار می‌ماند، اولین آن طرح تحول سلامت است. در این طرح، توانمندی بخش سلامت ما بیش از دو برابر شد و پرداختی مردم برای بحث و دعوا بسیار کاهش یافته است، از سوی دیگر در اقتصاد دانش‌بنیان و دیجیتال کارهای بسیار عظیمی انجام شده است در شرکت‌های دانش بنیان ۹۵ درصد رشد داشته ایم و توانمندی ما برای استفاده از شبکه ۳۲ برابر شده است.

وی ادامه داد: در حوزه ساخت فازهای پارس جنوبی پیشرفت‌های بسیار خوبی در این دولت صورت گرفته و تقریباً تمامی این فازها تکمیل شده است، البته ما معتقدیم در حوزه عدالت روستایی باید کارهای بسیاری صورت بگیرد.

رئیس جمهور با اشاره به سیاست خارجی دولت تدبیر و امید، گفت: ما در این دولت شاهد یک رشد و توانمندی بسیار خوبی در حوزه سیاست خارجی هستیم که به نظر من باید این توان ارتقا یابد؛ در حوزه اقتصاد وارد یک اتحادیه اقتصادی شده‌ایم و روابط خوبی با کشورهای دوست و هم پیمان داریم و یک روابط نزدیکتر با کشورهای دنیا داریم. البته باید کشورهایی مانند عربستان و آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی را کنار بگذاریم.

بر تروریسم بین المللی پیروز شدیم

روحانی افزود: در دولت، ما با تروریسم بین الملل بیش از همیشه مبارزه کرده ایم و پیروز شدیم، مبارزه با داعش کار ساده ای نبود کاری که شهید سلیمانی و نیروهای مسلح ما انجام داده است کار کوچکی نیست؛ در این چند سال یک طرح بزرگ علیه امنیت منطقه را در هم شکسته‌ایم.

وی در خصوص اینکه اگر از امروز دولت را شروع می‌کردید چه برنامه‌ای را اعمال می‌کردید؟ گفت: قطعاً نظرات انسان تغییر می‌کند، اما در یک سال پیش رو برنامه خوبی را خواهیم داشت.

رئیس جمهور همچنین درباره توصیه‌های رهبر انقلاب به دولت، گفت: مقام معظم رهبری همواره برای همه دولت‌ها رهنمودهایی دارند و برای ما هم داشته اند. مهم‌ترین توصیه ایشان تحقق اقتصاد مقاومتی بود و به نظر من امروز کشور در برابر تکانه‌های شدیدی که ایجاد شد و دشمنان فکر می‌کردند می‌توانند نظام را از بین ببرند، مقاوم‌تر شده‌است.

لوایح سه گانه دولت به مجلس می‌رود

روحانی با بیان اینکه مبارزه با فساد از دیگر توصیه‌ها و تأکیدات رهبری بود، گفت: دولت و قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی در این زمینه وظایفی بر عهده دارند، بالاترین کاری که این دولت در این زمینه انجام داده تحقق دولت الکترونیک و شفاف سازی اطلاعات است.

وی با بیان اینکه در دولت سه لایحه شفافیت، تعارض منافع و مبارزه با فساد اداری را به مجلس دهم داده ایم، اظهار داشت: اما فرصت بررسی فراهم نشد و این لوایح را مجدداً به مجلس یازدهم دادیم. تصویب این لوایح در مجلس کار بزرگ دولت در زمینه مبارزه با فساد خواهد بود.

رئیس جمهور، تاکید کرد: اینکه من این همه در دولت تلاش می‌کنم که سهام در بورس عرضه شود، یکی از دلایل آن این است که از وقوع فساد جلوگیری شود. آنچه دولت باید انجام دهد، به اعتقاد من در قالب شفافیت و دولت الکترونیک انجام شده است.

۲۰ هزار مگاوات تا پایان سال به برق کشور افزوده می‌شود

روحانی با تاکید بر اینکه تا پایان این دولت ۲۰ هزار مگاوات بر برق کشور افزوده می‌شود، گفت: ما تا پایان دولت بالای ۵۰ سد افتتاح خواهیم کرد.

رئیس جمهور در عین حال تاکید کرد: در این فرصت باقی مانده مثل گذشته از نقد رسانه‌ها استقبال می‌کنیم و می‌دانیم اگر از روی دلسوزی‌ها نقد صورت بگیرد موجب تصحیح، کمال و بهبود امور خواهد شد.

روحانی همچنین اظهار داشت: ما از ۵۱ درصد امنیت غذایی به بیش از ۸۰ در صد امنیت غذایی رسیده ایم که این کار بسیار بزرگی است و در این دولت صورت گرفته است، ما بر اساس توانمان قدم‌های خوبی برداشته و امیدواریم در این یک سال باقیمانده نیز این روند ادامه داشته باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه نظام ما ویژگی‌های خاص خود را دارد، گفت: نظام ما حزبی نیست اگر اینطور بود کار به یکی دو حزب سپرده می‌شد و در هر دوره حزبی قدرت را به دست می‌گرفت.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه کار سختی است که به عنوان مثال دولت دست یک جناح و مجلس دست یک جناح باشد و کار پیش رود، اظهار داشت: البته الان هم اینطور نیست اما مثلاً در دوره اصلاحات و مجلس پنجم با اینکه مجلس و دولت از دو جناح بودند همکاری خوبی وجود داشت.

روحانی با اشاره به شکل گیری ستاد ملی مبارزه با کرونا، گفت: اگر در کرونا ما پیش می‌رویم برای این است که یک ستاد داریم که تصمیم آن مورد حمایت شورای عالی امنیت ملی و رهبری است و می‌تواند برای محرم و بازار و مدرسه هم تصمیم بگیرد.

وی اضافه کرد: البته در کرونا انصافاً همه دست به دست هم دادند و در برجام هم همه مسائل اساسی در شورای عالی امنیت ملی مطرح می‌شد و هفت جلسه طولانی برای تصویب آن در این شورا برگزار شد. همه مسائل هم اینگونه نیست که در چنین سطحی بحث شود اما به هرحال بحث‌های زیادی در شورای امنیت ملی و یا محضر رهبری مطرح می‌شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه جای حزب در کشور ما خالی است، گفت: تشکل و جبهه داریم اما کار انتخاباتی ما بر اساس حزب نیست. در کشورهای دیگر گاهی یک حزب و گاهی حزب دیگری بر سرکار است و مسائل را پیش می‌برد. البته این تنها تفاوت نیست، ما نهادهایی داریم که شاید در کشورهای دیگر به شکل دیگری باشند و فرق داشته باشند و این هم جزو ویژگی‌های خاص انتخابات ما است.

سخت‌ترین شرایط را روبروی خود می‌بینیم

روحانی با بیان اینکه از آغاز دولت تا امروز ما سخت‌ترین شرایط را روبروی خود می‌بینیم، اظهار داشت: بسیار مهم است ببینیم در ۷ سال گذشته دولت چه خدماتی داشته است و چگونه باید این خدمات را به مردم ارائه دهیم. خدمات ما باید با گذشتگان مقایسه شود.

رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که وعده گشایش اقتصادی دولت چه بوده است، گفت: آنچه در ذهن ما بود این بود که بیاییم علی رغم تحریم نفت، آن را در بازار با قیمت روز بفروشیم، آن هم با ریال و بر مبنای ارز نیمایی این کار را انجام دهیم و البته با قرار دو سال دیگر تحویل دهیم که هم مشکل ارز و ریال حل شود و هم نفت فروخته شود.

روحانی با بیان اینکه اما برخی از این طرح ایراداتی گرفتند که عجیب است، افزود: مثلاً اینکه می‌گویند دولت بعدی به این طرح متعهد می‌شود. این چیزی است که در همه دولت‌ها وجود دارد، مگر ما از دولت قبلی تعهد نداشتیم که دو میلیون مسکن مهر را تحویل دهیم؟ این کار را انجام دادیم. حتی در بخشی از کار مسکن مهر فقط زمین خالی وجود داشت اما آن را هم تکمیل کردیم.

وی اضافه کرد: برخی معتقدند فروش نفت به این صورت بودجه جاری را افزایش می‌دهد و این به نفع نیست، این هم حرف عجیبی است. اصلأ بودجه جاری یعنی چه!؟ یعنی اینکه تمام حقوق بازنشستگان و آموزش پرورش و نظام‌های ضعیف جامعه و حقوق همه کارمندان قوا از بودجه جاری است.

رئیس جمهور با بیان اینکه کار دولت‌ها یک جریان کاری است که دارد انجام می‌شود و معنی ندارد که دولت‌ها را از هم جدا کنیم، اظهار داشت: روند ادامه دار است و هر دولتی هم به دولت قبلی خود متعهد بوده و ممکن است به دولت بعدی هم تعهداتی بسپارد.

فشار حداکثری آمریکا شکست خورده است

روحانی همچنین درخصوص سیاست فشار حداکثری، گفت: فشار حداکثری از دید همه صددرصد شکست خورده است و این فشار برای مجبور کردن ایران به رفتن به پای میز مذاکره در حالت ضعف بود، همین این کار را اواخر سال‌های ۹۳ و ۹۴ هم انجام دادند و قیمت نفت کاهش دادند تا ما در فشار برای توافق قرار بگیریم.

وی افزود: این کار را اسرائیل و عربستان طراحی کردند اما تاثیری نداشت.

رئیس جمهور با بیان اینکه هدف آمریکایی‌ها این است که ما را در حالت قدرت دلار و ضعف ریال پای میز مذاکره برسانند و این کار امکان ناپذیر است، اظهار داشت: در سال‌های ۹۷ و ۹۸ کشور اداره شد و در سال ۹۹ نیز کشور اداره خواهد شد و در سال آینده نیز کشور اداره خواهد شد.

روحانی با اشاره به اینکه به همین جهت آمریکایی‌ها در هدفی که در سیاست فشار حداکثری داشتند دچار شکست قطعی شدند، گفت: آنها می‌خواستند دنیا به سمت آنها بیایند؛ آمریکا می‌خواست علیه برجام کار کند اما هیچکس قبول نکرد.

وی با بیان اینکه امروز در سازمان ملل و در مجامع جهانی اگر بحثی درباره برجام می‌شود جز آمریکا و یکی دو کشور که از اذناب آمریکا هستند دیگران با آمریکا همراهی نمی‌کنند، تاکید کرد: آمریکایی‌ها می‌خواستند کشور را به بحران بکشانند و مردم به خیابان‌ها بیایند اما دچار شکست قطعی شده اند فقط مردم را مقداری به زحمت انداختند و خودشان نیز در دنیا بی آبرو شدند.

روحانی با اشاره به اینکه دولت بعدی آمریکا چه این دولت باشد و چه دولتی دیگر باشد به فکر راه حل جدید می‌افتند، گفت: به دلیل اینکه راه فعلی جواب نداده است و مجبور هستند راه را تغییر دهند اما ما فعلاً بر مبنای اینکه تحریم هست و باز هم ادامه می‌یابد کشور را اداره می‌کنیم.

می‌گفتند دچار تورم سه رقمی می‌شوید؛ پیش بینی‌ها محقق نشد

وی با بیان اینکه ما توانیم کشور را اداره کنیم، تصریح کرد: برخی از دوستان پیش بینی تورم سه رقمی می‌کردند اما در ماه‌های آخر ۹۸ تورم کاهش یافت و در حال حاضر تورم سالانه ما ۲۵ درصد است براین اساس، پیش‌بینی هایی که برخی حتی اقتصاددانان داخلی می‌کردند محقق نشده است.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به شیوع ویروس کرونا گفت: در ماجرای کرونا اروپا و آمریکا به روزهایی رسیدند که با کمبود تخت مواجه شدند اما در بدترین شرایطی که ما پیدا کردیم، بار هم تخت خالی داشتیم به همین جهت علی رغم فشارها می‌توانیم با وحدت کشور را اداره کنیم و اگر وحدت و یگانگی ادامه پیدا کند فشار آمریکا نیز شکست می‌خورد.

ترامپ حرف‌های زیادی می‌زند

روحانی همچنین پیرامون اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره رسیدن به توافق با ایران، گفت: ترامپ حرف‌های زیادی می‌زند و اخیراً هم گفته اگر من در انتخابات موفق شوم ماه اول با ایران به توافق می‌رسم. اخیراً هم گفته مقصود من از ماه اول، یک ماه نیست بلکه در هفته اول با ایران به توافق می‌رسم.

وی با بیان اینکه اگر توافق به این معناست که آنها عذرخواهی کنند و به برجام و گروه ۱+۵ بازگردند، همین امروز هم می‌توانند، تاکید کرد: اما اگر می‌خواهند اقدام دیگری انجام دهند هیچ‌وقت امکانپذیر نیست.

رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا با سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی دولت‌ها، سرمایه‌گذار خارجی و داخلی قائل به سرمایه‌گذاری خواهد بود؟، تاکید کرد: دولت در سیاست گذاری و مجلس در قانونگذاری هر دو باهم باید امنیت برای اقتصاد به وجود بیاورند. یعنی مردمی که سرمایه گذاری می‌کنند، بدانند که قانونی که وجود دارد هر روز تغییر می‌کند مجلس تغییر می‌دهد یا دولت. مقرراتی که دولت تصویب می‌کند هرازگاهی تغییر می‌دهد. این مشخص است که نااطمینانی ایجاد می‌کند و آینده را مبهم و سرمایه گذاری را دچار مشکل می‌کند.

روحانی با بیان اینکه از سال ۹۳ روند عادی بوده و ارز هم شرایط عادی داشت، گفت: زمانی هم که ارز پایین می‌آمد رئیس بانک مرکزی ما می‌گفت ارز ۳ هزارتومان است حواستان باشد اما دلار به ۳ هزارتومان نمی‌رسید، روی ۲ هزار و نهصد یا نهصد و پنجاه تومان می‌ماند و به ۳ هزارتومان نمی‌رسید.

وی با طرح این پرسش که چرا اینطور بود؟، پاسخ داد: به دلیل این که ما اول دولت کاری نکرده بودیم. اصلاً چرا وقتی که دولت را شروع کردیم قیمت دلار پایین آمد به محض این که انتخابات تمام شد قیمت ارز پایین آمد.

رئیس جمهور تصریح کرد: مردم یک اطمینانی نسبت به آینده پیدا کردند و احساس کردند دولتی روی کار آمده که می‌تواند مسائل سیاست خارجی را حل و فصل کند و مشکلات را حل و فصل کند که بر این مبنا امیدی پیدا کردند و آینده‌ای را در ذهن خود ترسیم کردند و خود به خود بر آن مبنا حرکت می‌کردند.

روحانی با بیان اینکه شرایط ما در ۹۴ سخت بود، خاطرنشان کرد: قیمت نفت پایین آمده بود و مسئله هسته‌ای هم هنوز به اجرا نرسیده بود و در تیرماه توافق صورت گرفت و در دی ماه نیز اجرا شد. اما در عین حال ارز تقریباً ثبات خود را حفظ کرده بود.

وی با یادآوری حوادث سال ۹۶، یادآور شد: در اواخر ۹۶ و ۹۷ اتفاقاتی افتاد که مردم را نگران کرد یک بخش اتفاقی در ۹۶ در داخل بود که مردم را نگران کرد و یک بخش آخر ۹۶ تصمیم آمریکا بود و در ۹۷ خروج از برجام بود.

رئیس شورای عالی امنیت ملی افزود: ارزی که ۴,۲۰۰ تومان بود به یک مرتبه ۶ یا ۷ هزارتومان شد و روزانه و ساعتی تغییر می‌کرد به همین جهت وقتی یک حادثه رخ می‌دهد در این حادثه اتفاقات متفاوتی می‌افتد.

وی با بیان اینکه حادثه‌ای رخ داد و دولت نشست بر مبنایی که یک راه حل پیدا کند، افزود: بحث ما این بود که ما ارز به اندازه نیاز کشور داریم جز ارزی که به عنوان خروج سرمایه است. ما جلوی خروج سرمایه را بگیریم بعد هرکس هرچه ارز می‌خواهد بگیرد.

مخالف تک نرخی شدن ارز بودم

رئیس جمهور با بیان اینکه در دولت دو جلسه بحث شد که تقریباً دولت موافق بود اما من با این نظر که تک نرخی کنیم ارز را مخالف بودم، اظهار داشت: در دولت چون من مخالفت کردم به نتیجه نرسید بنابراین معاون اول رئیس جمهور در این زمینه جلسات متعددی را گذاشت.

روحانی با بیان اینکه بعد به من گفتند که ما در این زمینه به اتفاق نظر رسیدیم، خاطرنشان کرد: جلسه‌ای را در ریاست جمهوری گذاشتیم همه اقتصادی‌های دولت و بیرون دولت و تقریباً همه مشاوران در این جلسه حضور داشتند، من در آن جلسه گفتم اگر شما به این نتیجه رسیده‌اید که ارز باید تک نرخی شود اما چون اجماع دارید با این که من مخالفم، موافقت می‌کنم که همه گفتند اجماع داریم.

رئیس جمهور با بیان اینکه اگر ما مراقبت کافی می‌کردیم ارز ۴۲۰۰ مشکلی ایجاد نمی‌کرد، گفت: اشکال سر مراقبت بود؛ افرادی پول گرفتند و ثبت سفارش ظاهری انجام دادند بعد تقلب کردند یعنی ۴۰ میلیون ثبت سفارش کردند و جنسی که وارد کردند ۱۰ میلیون تومان بود.

کسری بودجه امسال و سال آینده تامین شده است

وی خاطرنشان کرد: برخی از این ماجرا سواستفاده کردند و تخلف انجام دادند، شرایط باعث می‌شود که دولت تصمیماتی بگیرد و دولت هم البته تصمیمات باثباتی را در مجموع گرفته است اما دولت هم مشکلاتی دارد.

رئیس جمهور با بیان اینکه بنده گفتم که نیاز به یک وزیر بازرگانی دارم که تمام حواس او صدرصد به بازار باشد، گفت: این نشد و ما سال‌ها منتظر ماندیم.

روحانی یادآور شد: دولت ابزاری نیاز دارد که گاهی باید از سوی مجلس تامین شود که البته زمانی هم هست که اینگونه نمی‌شود و الان کاری به دلایل آن نداریم.

وی با بیان اینکه در موضوع کرونا صادرات و واردات ما متوقف شد و بازگشت پول‌ها کمی به مشکل خورد اما تصمیم دولت ایجاد بی ثباتی در اقتصاد نیست، تاکید کرد" اینکه می‌گویند دولت کسری بودجه دارد و می‌خواهد با بالاو پایین کردن قیمت ارز پول خود را تامین کند، نادرست است.

رئیس جمهور با بیان اینکه ما به ثبات اقتصادی نیازمندیم، اعلام کرد: کسری بودجه امسال و سال بعد ما هم تامین است و در این زمینه مشکلی نداریم.

موضع گیری رئیس جمهور درباره اصلاح ساختار بودجه

روحانی در ادامه درخصوص اصلاح ساختار بودجه، گفت: اصلاح ساختار بودجه سالانه انجام شده است. مقام معظم رهبری سال قبل اعلام کردند که اصلاح ساختار کلی در بودجه به وجود بیاید که در این زمینه جلسات متعددی با سه قوه برگزار شد و مواردی تصویب و مواردی باقی ماند اما پیش از نهایی شدن آن مباحث، دوره مجلس دهم به پایان رسید با این حال اصلاح ساختار بودجه همچنان در دستور کار جلسات ما است.

وی با بیان اینکه بخش‌هایی از بودجه وابسته به شرایط اقتصادی دولت است، یادآور شد: بودجه رقم‌های ثابتی اعم از حقوق کارمندان و بازنشستگان و خدمات دارد که سالانه نیز درصدی افزایش می‌یابد و نمی‌توان آنها را خیلی تغییر داد. برای سال جاری هم دستگاه‌های اجرایی را مکلف به کاهش ۲۰ درصدی بودجه جاری کرده ایم.

رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که آیا شورای اجتماعی برای کاستن ازعرصه های تقابل در درون جامعه که خواه ناخواه از سطح سیاست تاثیر می‌پذیرد، برنامه‌ای دارد تا جامعه را آرام‌تر کند، گفت: جناح‌ها و دسته بندی‌های سیاسی ممکن است به آن معنا جناحی نباشند تقابلاتی وجود دارد و نیاز به شفافیت دارد.

روحانی با بیان اینکه اگر ما پیروزی یا برای شکست رقیب، پشت عناوینی خودمان را مخفی کردیم و عده‌ای طرفدار جوان، عده‌ای طرفدار پیرمردان، عده‌ای طرفدار مقابله با فساد شدند، این تقسیم بندی‌ها ریشه‌های سیاسی دارد و ریشه‌های آنها رقابت‌ها و تقابل‌های جناحی است.

وی با بیان اینکه کلیت این تقابل مفید نیست، تاکید کرد: این که عده‌ای طرفدار حقوق زنان شوند، عده‌ای طرفدار عدالت شوند این دو قطبی‌هایی که به نفع جامعه نمی‌شود موجب انشقاق بیشتر می‌شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه در بحث کرونا عده‌ای دنبال ایجاد دو قطبی بودند که آیا جان یا نان مهم است، گفت: یا اکنون در ماه محرم دیانت یا سلامت مهم است؛ این تقابل بین دیانت و سلامت تقابل بین جان و نان می‌تواند جامعه را دچار شکاف کند و واقعاً هم قابل جمع هستند می‌شود هم نان حاصل شود هم می‌تواند دیانت و هم سلامت را نگه داشت براین اساس، تقابل با هم ندارد.

روحانی با بیان اینکه باید با فساد مبارزه شود، افزود: حتماً باید با افرادی که در مسیر رانت قرار گرفته اند و حقوق مردم را زیر پا گذاشتند مقابله شود البته باید ابتدا، شفافیت ایجاد شود.

مبارزه با فساد از دولت الکترونیک شروع می‌شود

وی با بیان اینکه ریشه مبارزه با فساد از دادگاه شروع نمی‌شود، بلکه از دولت الکترونیک شروع می‌شود، تاکید کرد: باید کارهایمان را شفاف کنیم در این راستا ما شرکت‌های عمومی غیر دولتی و شرکت‌های خصوصی را باید شفاف کنید.

روحانی با تاکید براینکه نمی‌خواهم نام ببرم خیلی از مسایل فساد گفته نمی‌شود، گفت: ما خبر داریم مسئولین هم مطلع هستند البته مبارزه خود را می‌کنند اما خیلی علنی نمی‌شود. اینها مربوط می‌شود به چیزهایی که با شفافیت از ابتدا مطرح نمی‌شود. ریشه داستان مبارزه با فساد از آنجا باید شروع شود ولی اگر از آن مرحله موفق نبودیم بازهم فساد بود آن وقت باید دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های قضایی وارد شوند.

وی با اشاره به اینکه باید تا مرحله نهایی قضایی پیش برویم و بعد اعلام کنیم، تصریح کرد: اگر فردی در مرحله اول ممکن است محکومیت پیدا بکند در مرحله دوم ممکن است تغییر پیدا کند باید صبر کنیم تا به مرحله نهایی برسد و سپس اعلام شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه در شیوه اعلام هم ممکن است اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد، افزود: اما ایجاد شکاف و تفرقه در جامعه در مسائلی که می‌شود آنها را حل و فصل کرد، بعضی از مسائل و تفرقه‌های اینچنین به خود نظام صدمه می‌زند.

روحانی خطاب به این فعال رسانه‌ای با بیان اینکه شوراهایی که شما نام بردید، مسئول همه مسائل نیست اما می‌تواند در بعضی از شوراها مثل شورای اجتماعی مواردی را مطرح کند، تاکید کرد: سه قوه می‌تواند این مسائل را مطرح بکنند و هماهنگی به وجود بیاورند.

اظهار نظر روحانی درباره وعده ۱۰۰ روزه

وی همچنین در پاسخ به سوال یک فعال رسانه‌ای اصولگرا درباره اینکه برخی در انتخابات حاضر هستند بسیاری از زحمات و زیرساخت‌ها را نابود کنند، تا بدین وسیله یک توفیق ظاهری در انتخابات بدست آورند، چه اقدامی باید انجام داد؟، گفت: گاهی گفته می‌شود که روحانی گفته من صد روزه مسائل را حل می‌کنم؛ این یکی از نکاتی بود که نادرست در برخی رسانه‌ها مطرح شد.

رئیس جمهور با بیان اینکه همانطور که رهبری فرمودند رسم بر این است که بسیاری از دولت‌ها یک برنامه صد روزه و یک برنامه ۴ ساله برای خود اعلام می‌کنند، گفت: من نیز قبل و بعد از پیروزی در انتخابات اعلام کردم که این دو برنامه را دارم.

روحانی با اشاره به اینکه همه مشکلات مردم در صد روز حل نمی‌شود اما می‌شود زمینه حل بسیاری از مشکلات را فراهم کرد، اظهار داشت: با این حال در صد روز نخست دولت یازدهم توافق موقت انجام شد و برنامه‌های اقتصادی در این صد روز طراحی شد.

وی تصریح کرد: نباید بخاطر انتخابات یا پیروزی و موفقیت در انتخابات و جلب آرا و توجه افکار عمومی زمانی خلاف واقعیات را بیان کنیم، بالاخره فرق ما با دنیا و همه افتخار ما در دنیا این است که رقابت‌های انتخاباتی ما باید کاملاً اخلاقی باشد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه در رسانه‌ها هم گاهی مواقع مشاهده می‌شود که رسانه‌ای برای جذب مشتری، تیتری متفاوت از متن انتخاب می‌کند، تاکید کرد: اگر کاندیدایی هم بخواهد اینگونه رفتار کند، حتماً به ضرر او خواهد بود.

روحانی به انتخابات ۱۴۰۰ پرداخت و گفت: یک ماه آینده کشور به سمت فضای انتخاباتی حرکت خواهد کرد از این رو باید همه کاندیداها توجه کنند چرا که شرایط کشور به گونه‌ای است که هم در تحریم و هم در کرونا به سر می بریم، در این شرایط نباید با عواطف احساسات و اعتقادات مردم بازی شود.

وی با بیان اینکه در این شرایط رسانه‌ها باید وارد شوند و نگذارند کاندیداها از اخلاق خارج شوند، گفت: اگر کسی به هر بهانه‌ای خواست از اخلاق خارج شود، با روشن کردن واقعیات برای مردم، به گونه‌ای عمل کنند که آن فرد نیز احساس کند که حرف زدن غیر اخلاقی، به نفع او تمام نخواهد بود.

رئیس جمهور با تاکید براینکه آرزوی همه ما این است که انتخابات آینده پر رونق شود، افزود: امیدواریم پایان خوشی داشته باشیم و دولت آینده با افتخاری روی کار بیاید.

روحانی درباره اعلام تصمیم دولت مبنی براینکه هزینه برق کم مصرف‌ها رایگان می‌شود، گفت: کاری که وزارت نیرو پیشنهاد داد و در دولت تصویب شد این بود که مشترکین در مصرف در این پیشنهاد به سه گروه کم مصرف، خوش مصرف و بد مصرف تقسیم شدند.

وی با بیان اینکه مشترکینی که کم مصرف هستند، یک جمعیت ۳۰ میلیونی را تشکیل می‌دهند، اظهار داشت: در این طرح پیشنهاد شده بود که این بخش از شهروندان از تخفیف ۱۰۰ درصدی برخوردار باشند، یعنی برق برای آنها مجانی باشد.

رئیس جمهور با بیان اینکه بسیار خوشحالم که در دولت دوازدهم این امر مهم تحقق پیدا کرد و افرادی که مصرف کم دارند و حداقل مصرف را دارند بتوانند از برق مجانی استفاده کنند، گفت: امیدواریم که این موضوع موجب تشویق دیگران شود و جمعیت این ۳۰ میلیونی افزایش یابد.

روحانی گفت: اینکه این دولت می‌توانست وفاق بیشتری را ایجاد کند و در تبلیغات باید توانمندی بیشتری از خود نشان می‌داد همین‌طور است از لحاظ تبلیغات آنچه دولت در این شرایط سخت انجام داده باید به خوبی برای مردم تبیین می‌شد تا مردم امیدوار می‌شدند و روحیه و نشاط پیدا می‌کردند.

وی افزود: البته در این زمینه همه رسانه‌ها اگر کمک بیشتری می‌کردند ما موفقیت بیشتری به دست می‌آوردیم اما این اشکال وارد است که ما در بخش تبلیغات نتوانستیم با یک زبان گویا، شفاف و روشن تلاش‌هایی که هر سال صورت گرفته برای مردم به خوبی بیان و تبیین کنیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: در بعضی از جلسات که من برخی از خدمات دولت را می‌گویم دوستانی که به نوعی در کشور مسئولیت هم دارند به من می‌گویند ما دفعه اولی است که می‌شنویم آیا واقعاً چنین مسئله‌ای است، یعنی تولید نفت ما در منطقه کارون ۶ برابر شده؟ در این هفت سال توان تولید نفت ما را به ۶ برابر رسانده‌اید؟ و گاهی شک می‌کنند و می‌گویند آیا شما این آمار را دقیق گفتید؟

روحانی با بیان اینکه ما به محروم‌ترین استان یعنی سیستان و بلوچستان هم گازرسانی کردیم، گفت: الان لوله‌کشی گاز به شهرهای مختلف این استان در حال انجام است و هم راه‌آهن را به این استان رسانده ایم که بخش عمده کار راه‌آهن در این استان در دولت فعلی انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: به نظر من دولت یک فضایی را برای همه جناح‌ها به وجود آورد. وقتی شما به هیئت وزیران نگاه می‌کنید می‌بینید که تقریباً از همه جناح‌ها اعم از معتدل، اصولگرا و اصلاح‌طلب به نحوی در کابینه حضور دارند و خود این مسئله بسیار مهمی است.

رئیس جمهور با بیان اینکه هر فردی که شایستگی دارد من از جناح سیاسی او سؤال نمی‌کنم و برای اینکه کاری را به او بسپارم از سواد، تجربه و سابقه او سؤال می‌کنم، گفت: ما باید از همه نیروها استفاده کنیم. الان باید متحدتر از همیشه ظاهر شویم.

رئیس جمهور همچنین به توطئه‌های آمریکا اشاره می‌کند و می‌گوید: در سال ۹۷ موضوع ایران در دستور کار شورای امنیت قرار گرفت و این در زمانی بود که ما در نیویورک بودیم. بحث این بود که من هم در آنجا شرکت کنم به این دلیل که ۱۵ کشور در سطح سران در آن جلسه شرکت کرده بودند و صحبت بود چون بحث ایران در جلسه مطرح است من هم شرکت کنم یا خیر؛ خوشبختانه شورای امنیت از من دعوت نکرد اما آن جلسه مستقیماً پخش شد.

شکست بزرگ آمریکا در شورای امنیت

روحانی با بیان اینکه یک جلسه‌ای که ریاست آن را ترامپ برعهده گرفته و ۱۴ کشور دیگر نشسته‌اند همه ۱۴ کشور علیه او صحبت کردند، افزود: در مورد اخیر نیز کشور کوچک دومینیکن با آمریکا موافقت کرد، اما در سال ۹۷ هر ۱۴ کشور دیگر عضو شورای امنیت با آمریکا مخالفت کردند و این یک شکست بزرگی برای آمریکا بود که رقم خورد.

وی با بیان اینکه ما شکست آمریکا در شورای امنیت را خوب تبیین نکردیم تا مردم بدانند یک حادثه تاریخی اتفاق افتاده است، تاکید کرد: ما چه زمانی در تاریخ ایران داشته‌ایم که در رودروی آمریکا در حوزه سیاسی قرار بگیریم و دیپلمات‌های ما بتوانند آمریکا را شکست دهند و این مسئله پیروزی یک ملت بود که خوب تبیین نشد.

سقف‌های جناحی را برداریم

رئیس جمهور با بیان اینکه همه جناح‌ها که قانون اساسی را قبول دارند و کسانی که برای انقلاب زحمت کشیدند و همه کسانی که پرچمداری رهبر معظم انقلاب را قبول دارند باید کنار هم قرار بگیریم، گفت: سقف را برداریم و همانطور که ما امسال عزاداری‌ها را در فضای باز برگزار می‌کنیم و سقف را برداشته‌ایم در رفاقت‌های جناحی نیز باید سقف‌ها را برداریم و همه باید در این فضا به هم کمک کنند و همه جناح‌ها باید به انتخابات امیدوار باشند و همه بدانند که در این انتخابات حضور و نقش دارند و می‌توانند کاندیدای خود را به خوبی معرفی کنند.

روحانی همچنین درخصوص کم شدن ارتباط مستقیم او با مردم، گفت: هرچه من و مقامات دولتی بتوانیم با مردم صریح حرف بزنیم و صحبت کنیم و نقطه‌نظرات را برای مردم بیان کنیم حتماً می‌تواند مفید باشد.

وی با بیان اینکه من در این چند ماه ابتدای امسال به بعد بیشتر صحبت می‌کنم، افزود: فکر می‌کردم که صحبت‌های من جایگزین ارتباطات مستقیم با مردم شده اما هر گلی بوی خودش را دارد و جلسه گذاشتن با مطبوعات و صداوسیما و مستقیم با مردم در موضوعات مختلف صحبت کردن می‌تواند مفید باشد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیرشان هعم نقطه مهمی را بیان کردند و فرمودند که دولت به مردم بگوید که چه کار کرده و چه کار می‌خواسته انجام دهد و نتوانسته انجام دهد. حتی ایشان فرمودند مشکلی که بر سر راه بوده و نگذاشته کار انجام شود را نیز دولت به مردم بگوید؛ یک اجازه مهمی بود که ایشان به ما دادند که ما در هر کجایی که نتوانستیم به مردم بگوییم که ما در این مورد نتوانستیم و دلیلش هم این است.

روحانی با بیان اینکه مردم رئیس جمهور را انتخاب کردند که خادم آنها باشد، گفت: رئیس جمهور برای مردم این مسئله را تبیین کند که من این خدمت را انجام داده‌ام و در فلان‌جا خواستم اما نتوانستم و تصمیم دارم که کاری انجام دهم، به من کمک کنید من تا آخر دولت بتوانم کار را انجام بدهم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شما این شرایطی که بر کشور و مردم می‌گذرد را مطلوب می‌دانید؟، گفت: من هم قبول دارم شرایط مطلوب نیست. بالاخره مردم می‌خواستند که از لحاظ مادی زندگی بهتر و راحت تری داشته باشند هرچند از لحاظ معنوی شرایط ما شرایط خوبی است اما از لحاظ مالی مردم به دنبال زندگی راحت تری بودند تا دغدغه‌های کمتری داشته باشد

رئیس جمهور با بیان اینکه ما ۷ سال از این ۴۲ سال را در جنگ بودیم و حداقل ۱۰ الی ۱۲ سال هم در تحریم بوده ایم، اظهار داشت: اکنون هم در یک شرایط تحریمی بی‌سابقه هستیم اینکه کسی بگوید یک کاری صورت می‌دادید که جنگ نشود، جنگ زودتر تمام شود، تحریم نشویم یا زودتر تحریم تمام شود یک بحث مفصلی دارد که باید سر جای خود بحث شود.

روحانی با بیان اینکه دولت برای ایجاد امنیت در جامعه و همچنین برای آنکه تحریم‌ها بالای سر مردم نباشد تلاش خود را صورت داده است و یک بار هم به طور کامل تحریم‌ها را شکسته است، افزود: اما در حال حاضر یک دولت عجیب و غریب در آمریکا سر کار آمده است که همه کارهای او هم مثل خودش عجیب و غریب است.

برجام با عصا و زیر بغل راه می‌رود

وی تصریح کرد: برجام که در مدت سه سال هم پای راست و هم پای چپ آن را شکاندند و اکنون با عصا زیر بغل راه می‌رود باز هم در میدان دربرابر آمریکا مقابله می‌کند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه برجام با دو عصا راه می‌رود اما در عین حال مقابله می‌کند و ایستاده است و در چند جا نیز آمریکا را از لحاظ سیاسی شکست داده است، گفت: باز هم در این پیشنهاد اخیر آمریکا امیدواری بسیاری داریم که آمریکا شکست بخورد.

روحانی با بیان اینکه می‌بینید که اکنون با چه مشکلات جدیدی مواجه هستیم، اظهار داشت: اما در عین حال شما رسانه‌ها آنجایی که مردم به درستی می‌گویند ما در مشکلات هستیم و یا باید زندگی بهتری داشته باشیم تبیین کنید که دولت در حد توان خود چه اقدامات صورت داده است.

حداقل حقوق ۹.۹ برابر شده است

وی با بیان اینکه حداقل حقوق ۹.۹ برابر شده است، گفت: حداقل دریافتی مستمری بگیران ۵.۹ افزایش پیدا کرده است، حقوق فرهنگیان به طور متوسط ۴.۸ در حدود ۵ برابر افزایش پیدا کرده است.

رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه ما در هر انتخاباتی به خاطر رقابت‌ها انتظارات را بالا میبریم؛ افزود: آنقدر انتظارات را بالا می‌بریم که دولت بعدی بر سر کار می‌آید هر کاری صورت دهد با آن انتظارات فاصله دارد بنابراین مردم می‌گویند که دولت بنا بود که فلان کار را صورت دهد و نتوانست.