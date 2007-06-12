بررسی پرونده دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر در مراحل نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال یک خبرنگار در خصوص وضعیت دانشجویان دستگیر شده دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جریان انتشار مطالب موهن در نشریات دانشجویی این دانشگاه به اعلام زمان تقریبی پایان تحقیقات پرونده دانشجویان دستگیرشده اشاره کرد.

پیش از این وزیر علوم در گفتگو با مهر خواستار ارائه اطلاعات لازم و تکمیلی از بازداشت شدگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر شده بود.



محمد مهدی زاهدی در گفتگو با مهر خاطرنشان کرده بود : با توجه به اطلاعیه اخیر وزارت اطلاعات در مورد پاره ای از اعترافات بازداشت شدگان اتفاقات اخیر دانشگاه امیرکبیر درخواست می کنیم داده ها و اطلاعات لازم و تکمیلی در اختیار مراجع ذی صلاح قرار گیرد. ارائه داده های لازم سبب می شود، با ابهام زدایی در زمینه مسائل اخیر دانشگاه امیرکبیر، جلوی هرگونه سوء استفاده و خدای ناکرده تضییع حقوق گرفته شود.

خانواده های دانشجویان نیز طی نامه ای خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی خواستار محاکمه فرزندانشان در یک دادگاه صالحه و اتمام بازداشت موقت آنها شده اند.

علی صابری دبیر انجمن اسلامی سابق، احسان منصوری دبیر سیاسی انجمن اسلامی سابق، عباس حکیم زاده عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی سابق، احمد قصابان عضو هیئت رئیسه شورای صنفی فعلی و مدیر مسئول یک نشریه دانشجویی هستند. مقداد خلیل پور، پویان محمودیان، مجید توکلی و مجید شیخ پور از مدیران مسئول نشریات دانشجویی هستند که بازداشت شده اند.