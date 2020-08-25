کاهش قیمت آهن و محصولات فولادی/۴۵۰۰ معدن فعال در کشور داریم

به گزارش خبرنگار مهر, داریوش اسماعیلی بعد از ظهر امروز سه شنبه در جریان سفر یک روزه خود به استان کردستان و بازدید از معدن طلای داشکسن قروه در جمع خبرنگاران, اظهار داشت: برای امسال بیش از سه هزار میلیارد تومان در بخش اکتشاف، استخراج و فرآوری محصولات معدنی در نظر گرفته شده است که می‌تواند در توسعه این بخش تاثیر بسیاری داشته باشد.

وی افزود: برای ایجاد معادن جدید اعتبارات لازم مشخص شده است و با توجه به اینکه خود معدن به عنوان وثیقه طرح در نظر گرفته شده است, پرداخت این تسهیلات به آسانی انجام می‌گیرد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۲ هزار معدن ثبت شده در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود چهار هزار و ۵۰۰ مورد آن فعال و بقیه راکد هستند.

اسماعیلی یادآور شد: امسال بنا گذاشته‌ایم که حداقل ۲۵ درصد از معادن راکد یعنی بیش از هزار معدن را فعال کنیم و برنامه ریزی لازم را نیز برای آن انجام داده‌ایم که امیدواریم محقق شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار صادرات محصولات معدنی اشاره کرد و بیان کرد: در صادرات مس و آلومینیوم بالای ۵۰ درصد افزایش داشته‌ایم اما در میزان صادرات شمش ۲۰ درصد و میلگرد ۴۷ درصد کاهش داشته‌ایم.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با بیان اینکه امسال سعی کردیم سنگ صادر نکردیم, گفت: این کاهش صادرات تا حدودی خوب بوده چرا که توانستیم قیمت این محصولات را در کشور کنترل کنیم و در آینده نزدیک نیز اتفاقات خوبی خواهد افتاد.

اسماعیلی اظهار داشت: مطمئناً قیمت‌ها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند و همان گونه که قبل از سال ۹۹ مصاحبه کردم و اعلام کردم که قیمت محصولاتی مانند شمش و غیره کاهش پیدا می‌کند و این اتفاق افتاد, کمتر از یک ماه دیگر باز هم شاهد خواهیم بود که قیمت میلگرد, ورق و محصولات فولادی به شدت کاهش پیدا می‌کند.

وی افزود: از شنبه آینده به تولیدکنندگان و تجار اجازه صادرات آهن, میلگرد و شمش داده نمی‌شود مگر اینکه نیاز بازار داخل کشور را ابتدا تامین کنند و همین موضوع نیز باعث کاهش قیمت‌ها خواهد شد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ادامه داد: معنی و مفهوم این کار این است که تولیدکنندگان حداقل ۶۰ درصد از تولید را به بورس کالا بریزند که اگر این اتفاق بیفتد به شدت قیمت‌ها در بازار کاهش می‌یابد.

اسماعیلی یادآور شد: حتماً از این اهرم استفاده خواهیم کرد و امیدواریم به جایی برسیم که منتج به رضایتمندی مردم شود.