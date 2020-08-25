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۴ شهریور ۱۳۹۹، ۱۸:۲۳

قرعه‌کشی لیگ برتر هندبال مردان به تعویق افتاد

قرعه‌کشی لیگ برتر هندبال مردان به تعویق افتاد

قرعه‌کشی لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در بخش مردان به هفته آینده موکول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون هندبال، مراسم  قرعه کشی لیگ برتر مردان که قرار بود امروز ساعت ١٣ در سالن  فارسی آکادمی کمیته ملی المپیک برگزار شود، به تعویق افتاد.

قرار است این مراسم روز چهارشنبه هفته آینده ساعت ١٠ صبح در محل فدراسیون و به صورت حضوری برگزار شود. این رقابت ها قرار است از اواخر شهریور ماه آغاز شود.

صبح امروز مراسم قرعه کشی لیگ برتر هندبال بانوان با حضور هشت تیم برگزار شد.

کد مطلب 5008418

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