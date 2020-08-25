چاپ ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کریمی روز سه شنبه در نشست مطبوعاتی در ارتباط با تشریح برنامه‌های چهل سالگی دفاع مقدس، اظهار کرد: در حوزه چهلمین سالگرد دفاع مقدس پس از سیاست‌های ابلاغی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح مقرر شد که در حوزه گرامیداشت اقداماتی در سطح استان‌ها صورت پذیرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سال گذشته کنگره ۶۲۰۰ شهید استان و نقش امام راحل در دفاع مقدس به عنوان بهترین کنگره انتخاب شد به دنبال این بودیم که ستادهای استان به فعالیت خود ادامه دهند در این راستا به منظور جلوگیری از موازی کاری تشکیل ستاد چهل سالگی دفاع مقدس در ستاد کنگره انجام شد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مرکزی گفت: هر سال برنامه‌های پیشنهادی چهل سالگی دفاع مقدس به صورت فیزیکی و با شکوه خاص برگزار می‌شد، اما با شیوع بیماری کرونا جهت حفظ سلامتی همه تمام طرح‌ها در فضای مجازی اجرا می‌شود.

کریمی افزود: برنامه‌های گرامیداشت چهل سالگی دفاع مقدس در سه سطح کشوری با ریاست وزیر کشور و دبیری ستاد کل نیروهای مسلح، استانی با ریاست استاندار و دبیری بنیاد حفظ آثار و شهرستانی با ریاست فرماندار و دبیری فرمانده ناحیه بسیج انجام می‌شود.

به گفته وی در همه شهرستان‌ها رعایت کامل شیوه نامه‌های بهداشتی در برنامه‌های اجرایی مهم است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مرکزی گفت: امسال از ۱۷ لغایت ۲۳ آبان ماه مراسم گرامیداشت دفاع مقدس در استان مرکزی در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه از رسانه‌های استان درخواست کرد که برنامه‌های مختلف در قالب میزگرد، نشست‌های تخصصی، مصاحبه، ساخت مستند در آبان ماه برگزار و به نقش رزمندگان استان در دفاع مقدس توجه کنند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مرکزی عنوان کرد: در حال حاضر ۴۴۰ گروه جهادی متشکل از ۱۴ هزار و ۸۵۰ جهادگر به مردم مناطق محروم خدمات رسانی می‌کنند که این رقم تا پایان سال به ۷۵۰ گروه جهادی متشکل از ۲۱ هزار جهادگر افزایش پیدا می‌کند.

کریمی آماده سازی باغ موزه دفاع مقدس استان مرکزی را در مهم برشمرد و افزود: این پروژه از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و باید تأمین اعتبار لازم برای ۳۰ درصد مابقی که شامل تکمیل ساختمان گالری‌ها و موزه است انجام شود.

وی به اقداماتی از قبیل ساخت ۴۰ موشن گرافی، چاپ ۴۰ عنوان کتاب، برگزاری صبح‌گاه مشترک با رعایت موازین بهداشتی و موافقت ستاد مبارزه با کرونا، تجلیل از خانواده شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان، نشست فرماندهان نظامی استان با اصحاب رسانه و… در هفته دفاع مقدس اشاره کرد.