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۲۲ خرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۲۱

فراکسیون وفاق مجلس با سهمیه‌بندی و دو نرخی‌شدن بنزین اعلام مخالفت کرد

فراکسیون وفاق و کارآمدی مجلس، با سهمیه بندی و دو نرخی شدن بنزین اعلام مخالفت کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، فراکسیون وفاق و کارآمدی مجلس شورای اسلامی با بررسی های کارشناسی و واقع بینانه در مورد سهمیه بندی بنزین و عرضه مازاد بر سهمیه با قیمت آزاد به این نتیجه رسید که این رویه علاوه بر مشکلات و معایب اقتصادی چند نرخی شدن (بویژه آثار تورمی) دارای عوارض اجتماعی (مانند بازار سیاه، تشکیل صنف، کارت جعلی، آثار منفی نسبت به دیگر گزینه ها این است که بنزین بدون سهمیه بندی و به صورت تک نرخی به مردم عزیز کشور عرضه شود.
کد مطلب 500843

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