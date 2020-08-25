اوضاع منطقه بی ثبات است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون عراق امروز سه شنبه در دیدار با خالد حمد السلیطی سفیر قطر در عراق، تاکید کرد: اوضاع منطقه در بی ثباتی به سر میبرد و برای مقابله با چالشها تلاشها باید یکپارچه و متحد باشد.
دفتر نوری المالکی در بیانیهای اعلام کرد: رئیس ائتلاف دولت قانون امروز در دفترش با خالد حمد السلیطی سفیر قطر در عراق دیدار و گفتگو کرد. در جریان این دیدار آینده روابط میان دو کشور برادر، اوضاع منطقه، مقابله با بحران کرونا و نیز موضوعات مورد اهتمام مشترک مورد رایزنی قرار گرفت.
در این بیانیه به نقل از نوری المالکی آمده است: اوضاع در منطقه همچنان در بی ثباتی به سر میبرد و این وحدت تلاشها و مواضع را در مقابله با چالشها طلب میکند.
نوری المالکی گفت: از مواضع کشور برادر قطر و حمایتی که از عراق در مقابله با کرونا به عمل آورده است، تمجید میکنیم.
از سوی دیگر سفیر قطر در عراق هم ضمن ابلاغ تحیات مقامات کشورش به نوری المالکی، بر آمادگی کشورش برای حمایت از عراق در همه زمینهها تاکید کرد.
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