ترکیب تیم فوتبال تراکتور مقابل نفت مسجدسلیمان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال کشور، دو تیم تراکتور و نفت مسجدسلیمان از ساعت ۱۹:۳۰ امروز سه شنبه، ۴ شهریور به مصاف هم می‌روند.

ساکت الهامی در این بازی تیمش را با ترکیب محمدرضا اخباری، محمدرضا خانزاده، ایمان سلیمی، مهدی تیکدری، احسان حاج صفی، اکبر ایمانی، رضا اسدی، سعید مهری، اشکان دژاگه، مسعود شجاعی و ساسان انصاری به میدان می‌فرستد.

نکته جالب این ترکیب حضور نداشتن رشید مظاهری دروازه بان آماده تراکتوری‌ها در جمع ۱۱ بازیکن اصلی است. رشید مظاهری، دروازه‌بان تراکتور با تصمیم ساکت الهامی و کادرفنی این تیم از فهرست تیمش در بازی حساس مرحله نیمه نهایی جام حذفی مقابل تیم نفت مسجد سلیمان کنار گذاشته شده است و او حتی در لیست ۱۸ نفره تراکتوری‌ها نیز حضور ندارد.

هنوز دلیل کنار گذاشتن رشید مظاهری از فهرست تراکتور اعلام نشده است.