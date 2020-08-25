تأکید بر رویکرد فرصت محوری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری از دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان با رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد.

رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی استفاده حداکثری از ظرفیت‌های دولت الکترونیک و فضای مجازی جهت حل مسائل و مشکلات مردم به ویژه در زمینه تقویت اقتصاد دیجیتال و ارائه خدمات بر بستر فناوری‌های نوین را از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید ریاست محترم مجلس در این دیدار برشمردند.

نگاهداری افزود: لزوم توجه بیشتر به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فضای مجازی به ویژه با رویکرد ایجابی و فرصت محوری، ایجاد زیر ساخت‌ها و نهضت تولید محتوا، کاهش رویکردهای سلبی و تهدید محوری افراطی و غیر منطقی در تصمیم گیری‌ها و قانونگذاری‌های این عرصه از دیگر مباحث مطروحه در این جلسه بود.

رئیس حوزه ریاست مجلس تصریح کرد: ظهور فناوری موضوع حکمرانی را دچار تحول جدی کرده است و مفهوم فرصت و تهدید دچار دگرگونی جدی شده است. دیگر به مفهوم قبلی تهدید مطرح نیست و آنچه هست فرصت‌ها هستند که به دو نوع با ریسک و بدون ریسک تقسیم می‌شوند و تحول در حوزه فرصت‌های با ریسک امکان پذیر است.

نگاهداری گفت: حاکمیت جامعه محوری در حکمرانی و تصمیم گیری‌های مدیریتی حوزه‌های مختلف اداره کشور به ویژه در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات از دیگر محورهای مورد تأکید رئیس مجلس در این دیدار بود و همچنین بر لزوم تعریف چارچوب‌های مشخص و قوانین و مقررات لازم برای حضور مؤثر و سالم در فضای مجازی اشاره شد و برآمادگی مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نمایندگان محترم مجلس در این حوزه تأکید شد.