به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار از مرحله نیمه نهایی رقابت های فوتبال جام حذفی از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز سه شنبه به میزبانی تراکتور در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شد که در پایان نیمه اول جدال سرخ های تبریز و سفیدپوشان نفت مسجدسلیمان با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه اول اکثر دقایق بازی در اختیار شاگردان ساکت الهامی بود که صاحب چند موقعیت مطلوب برای گلزنی هم شدند اما فرعباسی دروازه بان نفتی ها با چند واکنش خوب اجازه باز شدن دروازه اش را نداد.

در مقابل نفتی ها هم یک بار صاحب موقعیت خوبی برای رسیدن به گل شدند که محمدرضا اخباری با واکنشی خوب اجازه باز شدن دروازه اش را نداد.

در ۱۵ دقیقه پایانی نیمه اول نفتی ها سعی کردند از زیر فشار حملات تیم میزبان خارج شوند اما تراکتور که برای رسیدن به گل برتری تلاش می کرد بر فشار حملاتش اضافه کرد اما در نهایت نیمه اول با تساوی به پایان رسید.