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۴ شهریور ۱۳۹۹، ۲۰:۵۹

رئیس پلیس آگاهی گیلان:

کشف بیش از ۱۳۵ هزار قلم داروی قاچاق در رشت/ متهم ۴۴ساله دستگیر شد

کشف بیش از ۱۳۵ هزار قلم داروی قاچاق در رشت/ متهم ۴۴ساله دستگیر شد

رشت- رئیس پلیس آگاهی گیلان با اشاره به کشف و ضبط بیش از ۱۳۵ هزار قلم داروی قاچاق و غیر مجاز در رشت، گفت: متهم ۴۴ ساله دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحیم شعبانی عصر سه شنبه در این باره در گفتگویی اظهار کرد: به موجب گزارشات مردمی به فرمانده پلیس آگاهی استان گیلان مبنی بر فعالیت غیر قانونی شخصی با هویت مشخص در زمینه تهیه، توزیع و نگهداری و دپوی داروهای قاچاق و کمیاب موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه با توجه به اهمیت موضوع تیمی مجرب از کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی اقدام به بررسی موضوع کردند، افزود: بعد از یک هفته کار اطلاعاتی موفق به شناسایی دپوی داروهای غیر مجاز در خیابان معلم شهر رشت شدند.

رئیس پلیس آگاهی گیلان در ادامه با اشاره به اینکه در بازرسی از این محل بیش از ۱۳۵ هزار قلم انواع داروی قاچاق برای بیماران صعب العلاج کشف و ضبط کردند، گفت: در این زمینه یک نفر دستگیر شد.

وی با بیان اینکه متهم ۴۴ ساله با تشکیل پرونده به مراجع قضائی برای ادامه روند قانونی معرفی شد، تصریح کرد: ارزش داروهای کشف شده بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

کد مطلب 5008511

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