شهرک صنعتی شماره ۴ سنندج آماده واگذاری به سرمایه گذاران است

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه و همزمان با کلنگ زنی ۱۰ طرح صنعتی در هفته دولت پروژه شهرک صنعتی شماره ۴ سنندج که طرح آن متعلق به اواخر دهه هفتاد بود به بهره برداری رسید.

مساحت شهرک صنعتی شماره ۴ سنندج ۲۹۰ هکتار است و ساخت فاز اول آن سال ۸۵ استارت خورد و به دلایلی تا سال ۹۶ عملاً تعطیل بود.

شرکت صنعتی شماره ۴ باارزشی بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان تا این مرحله آماده شده است.

چشم انداز اشتغالزایی شرکت صنعتی شماره ۴ سنندج ۳ هزار نفر با ۴۰۰ کارخانه که ۱۲۶ قطعه بزرگ و مابقی به صورت قطعات کارگاهی تعریف شده است.

از سال ۹۷ واگذاری‌های شهرک صنعتی شماره ۴ سنندج شروع شده است.

تا به امروز ۱۳۰ قطعه آماده شده است که ۳۸ قطعه بزرگ و ۹۲ قطعه کوچک آماده زیر بار رفتن تولید است.

گفتنی است ۳۱۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در ۱۵ واحد آماده افتتاح با اشتغال زایی ۲۸۵ نفر است.

در حال حاضر سه پیمانکار در این شهرک صنعتی فعال هستند و ایجاد زیرساخت‌ها در این شهرک همچنان ادامه دارد.