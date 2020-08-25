  1. استانها
  2. قم
۴ شهریور ۱۳۹۹، ۲۲:۱۴

استاندار قم تاکید کرد؛

لزوم تقویت ظرفیت‌های گردشگری و صنعتی در روستاهای استان

لزوم تقویت ظرفیت‌های گردشگری و صنعتی در روستاهای استان

قم - استاندار قم گفت: در کنار زیارت در مکان های زیارتی شهر قم، روستاهای استان ظرفیت خوب صنعتی و گردشگری نیز دارند.

به گزارش خبرنگار مهر؛ بهرام سرمست ظهر سه شنبه در آئین بهره برداری از گازرسانی به ۲۱ روستای دهستان قاهان هم زمان با سومین روز از هفته دولت بیان کرد: باید از تلاش‌های بخشداران، دهیاران و رئیس سابق مجلس و نمایندگان مجلس برای پیگیری تأمین گاز ۲۱ روستای استان تقدیر و تشکر کرد.

استاندار با اشاره به اینکه تنها ۴ درصد از جمعیت استان قم در روستاها سکونت دارند، گفت: می‌توانیم هم پاسخگوی ماندگاری در روستاها باشیم و توسعه روستایی را الویت قرار دهیم

وی افزود: منطقه خلجستان از مناطق مستعد برای توسعه و جهش تولید است و باید الویت گذاری درستی برای بحث توسعه این منطقه داشته باشیم.

استاندار قم با تاکید بر اینکه الویت دهی برای روستاها مسئله مهمی است گفت: به فرماندار توصیه کردم هر منطقه بر اساس ظرفیت آن یک چشم انداز توسعه تدوین شود هرچند استان یک استان گردشگر پذیر و فرهنگی و زیارتی است اما نباید از دیگر ظرفیت‌های استان غافل شد اما باید به گردشگری روستاهای اطراف نیز توجه شود.

سرمست افزود: موقعیت جغرافیایی که داریم ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری وجود دارد ما در نقطه اتصالی چند استان قرار داریم و مناطق خوبی برای گردشگری داریم باید برای بازگشت روستاییان هم هدف گذاری داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه الویت دیگر استان توسعه ظرفیت‌های صنعتی است گفت: در روستاها می‌توان صنعت را توسعه داد در سال گذشته موفق شدیم در زمینه توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی قدم برداریم.

کد مطلب 5008554

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها