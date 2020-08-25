به گزارش خبرنگار مهر؛ بهرام سرمست ظهر سه شنبه در آئین بهره برداری از گازرسانی به ۲۱ روستای دهستان قاهان هم زمان با سومین روز از هفته دولت بیان کرد: باید از تلاش‌های بخشداران، دهیاران و رئیس سابق مجلس و نمایندگان مجلس برای پیگیری تأمین گاز ۲۱ روستای استان تقدیر و تشکر کرد.

استاندار با اشاره به اینکه تنها ۴ درصد از جمعیت استان قم در روستاها سکونت دارند، گفت: می‌توانیم هم پاسخگوی ماندگاری در روستاها باشیم و توسعه روستایی را الویت قرار دهیم

وی افزود: منطقه خلجستان از مناطق مستعد برای توسعه و جهش تولید است و باید الویت گذاری درستی برای بحث توسعه این منطقه داشته باشیم.

استاندار قم با تاکید بر اینکه الویت دهی برای روستاها مسئله مهمی است گفت: به فرماندار توصیه کردم هر منطقه بر اساس ظرفیت آن یک چشم انداز توسعه تدوین شود هرچند استان یک استان گردشگر پذیر و فرهنگی و زیارتی است اما نباید از دیگر ظرفیت‌های استان غافل شد اما باید به گردشگری روستاهای اطراف نیز توجه شود.

سرمست افزود: موقعیت جغرافیایی که داریم ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری وجود دارد ما در نقطه اتصالی چند استان قرار داریم و مناطق خوبی برای گردشگری داریم باید برای بازگشت روستاییان هم هدف گذاری داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه الویت دیگر استان توسعه ظرفیت‌های صنعتی است گفت: در روستاها می‌توان صنعت را توسعه داد در سال گذشته موفق شدیم در زمینه توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی قدم برداریم.