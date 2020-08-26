به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش مرادی ناف چی شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد کرونا در محل استانداری زنجان، با بیان اینکه تنها راه قطع زنجیره کرونا در استان رعایت پروتکل‌های بهدا شتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی است، گفت: چرا باید رفتار مردم در رعایت بهداشت و فردی کاهش پیدا کند.

وی اظهار کرد: شب‌های تاسوعا و عاشورا نزدیک است و باید ستاد محرم تاسوعا و عاشورا در تمام شهرستان‌ها فعال شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان، گفت: باید رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در شب‌های تاسوعا و عاشورا به خوبی تقویت شود.

نافچی بر لزوم تشدید نظارت‌ها نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اماکن عمومی و مراکز ارائه خدمات به مردم تاکید کرد و یاد آورشد: سازمان صنعت، معدن وتجارت استان بازرسی‌ها را تقویت کند.

وی ابراز داشت: با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در برنامه‌های محرم، بیماری کرونا در استان کاهش یافته و باید این مهم تقویت شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان، ابراز کرد: انجام هر گونه قمه زنی و تعزیه در استان ممنوع است و در این میان انتقال خون نسبت به استقرار در مکان‌هایی که قمه زنی انجام می‌شود ضروری است و افراد نسبت به اهدای خون اقدام کنند.

نافچی افزود: همیاران سلامت نسبت به توجیه مردم نسبت به اهدای خون در روزهای تاسوعاو عاشورا تلاش لازم را بکنند.

وی تصریح کرد: از مردم درخواست می‌شود ازاقدام به سفر جلوگیری کنند چرا که اگر سفرها رخ بدهد شاهد افزایش این بیماری در استان خواهیم بود و همیاران سلامت مردم را در این زمینه اقناع کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان، گفت: شهرداری و حمل و نقل جاده‌ای استان نسبت به تقویت بهداشت فردی و اجتماعی در ناوگان درون شهری و برون شهری مدیریت لازم را بکنند.

نافچی افزود: برای چند ین بار متوالی اعلام می‌شود که دفاتر پیشخوان وضعیت خوبی از نظر رعایت پروتکل‌های بهداشتی ندارند.