عطاالله هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامهای به رئیسجمهوری برای تعیین و اعلام هر چه سریعتر نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید اظهار کرد: در طول چند سال گذشته با وجود مشکلات عدیده ناشی از تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم، قیمت پایین نرخ خرید، افزایش سرسامآور قیمت نهادههای کشاورزی و افزایش هزینههای تولید، همچنان به تولید محصول استراتژیک گندم مشغول بوده و حدود ۶ سال است که به خودکفایی در این محصول رسیدهایم.
وی ادامه داد: در نامه ارسال شده خطاب به رئیسجمهوری عنوان شده که طبق قانون دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را قبل از آغاز فضل کشت و اوایل شهریور ماه اعلام کند، چراکه این امر در اقبال کشاورزان به کشت محصول رابطه مستقیمی دارد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور افزود: در سال گذشته و سال جاری، تعلل در اعلام نرخ، کشاورزان را با مشکلات فراوانی در تصمیمگیری روبهرو کرده است، اما امسال هم با وجود آغاز فصل کشت پاییزه و اتمام مهلت شورای اقتصاد برای اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی سال زراعی جدید، خبری از اعلام نرخهای جدید نیست.
وی گفت: با این وجود، بیم آن میرود که تعلل در اعلام نرخ منجر به تغییر الگوی کشت به سایر محصولات کشاورزی و کاهش میزان تولید محصول استراتژیک گندم و در نهایت به زیر سوال رفتن دستاورد شگرف خودکفایی گندم و واردات آن شود.
هاشمی ادامه داد: در این نامه از ریاست جمهوری خواسته شده تا با اعلام دستورات لازم، برای بررسی کارشناسی و آنالیز قیمت تولید که توسط بنیاد ملی گندم کاران ایران و دستاندرکاران بخش کشاورزی استخراج و مبلغ ۴۵ هزار ریال به ازای هر کیلو گندم برآورد شده است تا پایان هفته دولت اقدام شود.
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