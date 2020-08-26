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۵ شهریور ۱۳۹۹، ۸:۲۰

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران عنوان کرد؛

درخواست از رییس‌جمهوری برای تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی گندم

درخواست از رییس‌جمهوری برای تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی گندم

تبریز- رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور گفت: با ارسال نامه‌ای به رییس‌جمهوری خواستار تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی گندم ‏برای سال زراعی جدید شده‌ایم. ‏

عطاالله هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامه‌ای به رئیس‌جمهوری برای تعیین و اعلام هر چه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید اظهار کرد: در طول چند سال گذشته با وجود مشکلات عدیده ناشی از تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم، قیمت پایین نرخ خرید، افزایش سرسام‌آور قیمت نهاده‌های کشاورزی و افزایش هزینه‌های تولید، همچنان به تولید محصول استراتژیک گندم مشغول بوده و حدود ۶ سال است که به خودکفایی در این محصول رسیده‌ایم.

وی ادامه داد: در نامه ارسال شده خطاب به رئیس‌جمهوری عنوان شده که طبق قانون دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را قبل از آغاز فضل کشت و اوایل شهریور ماه اعلام کند، چراکه این امر در اقبال کشاورزان به کشت محصول رابطه مستقیمی دارد.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور افزود: در سال گذشته و سال جاری، تعلل در اعلام نرخ، کشاورزان را با مشکلات فراوانی در تصمیم‌گیری روبه‌رو کرده است، اما امسال هم با وجود آغاز فصل کشت پاییزه و اتمام مهلت شورای اقتصاد برای اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی سال زراعی جدید، خبری از اعلام نرخ‌های جدید نیست.

وی گفت: با این وجود، بیم آن می‌رود که تعلل در اعلام نرخ منجر به تغییر الگوی کشت به سایر محصولات کشاورزی و کاهش میزان تولید محصول استراتژیک گندم و در نهایت به زیر سوال رفتن دستاورد شگرف خودکفایی گندم و واردات آن شود.

هاشمی ادامه داد: در این نامه از ریاست جمهوری خواسته شده تا با اعلام دستورات لازم، برای بررسی کارشناسی و آنالیز قیمت تولید که توسط بنیاد ملی گندم کاران ایران و دست‌اندرکاران بخش کشاورزی استخراج و مبلغ ۴۵ هزار ریال به ازای هر کیلو گندم برآورد شده است تا پایان هفته دولت اقدام شود.

کد مطلب 5008575

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    نظرات

    • IR ۱۴:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۹
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      پاسخ
      سالهای گذشته گندم را بقول خودتان بسیار اززان میخریدین از کشاورزا. الان هم که کولاک کردینه نرخ 4500تومن را پیشنهاد دادین که در صورت موافقت دولت 85درصد افزایش میشه. هزینه های تولید هم همین اندازه افزایشداشته؟

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