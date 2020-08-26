شرکت «کن صنعت آذین» به عنوان یکی از تولیدکنندگان برتر معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت «کن صنعت آذین» به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات توکار آشپزخانه شامل (هود، اجاق گاز، سینک و فر) و به عنوان واحد نمونهی صنعتی در سال ۱۳۹۸ معرفی شد.
بر اساس این گزارش، طی مراسمی که از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و با حضور یدالله صادقی رئیس این سازمان، مرتضوی رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران، صابر پرنیان مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی و نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی و جمعی از معدن کاران برگزار شد، از شرکت لوازم خانگی کن به عنوان واحد نمونه صنعتی سال ۱۳۹۸ تجلیل به عمل آمد.
این شرکت با تلاش متخصصان داخلی خود توانسته بر مشکلات ناشی از تحریمها و نوسانات ارزی غلبه و با تولید محصولات باکیفیت سهم عمدهای در بازار کشور برای خود ایجاد کند.
امید آنکه این شرکت بتواند، با تلاش نیروهای جوان و خلاق خود در آیندهای نزدیک، سکوهای موفقیت و افتخار را فتح کند.
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