ماکروس ها بیشترین علت تصادفات اتوبان تهران - کرج هستند

به گزارش خبرنگار مهر ، فرمانده پلیس راه استان تهران ظهر امروز در جلسه شورای ترافیک شهرستان کرج اظهار داشت : آمار سال 1384 نشان داد که اتوبوس های ماکروس به دلیل فرسودگی باعث بیشترین تصادفات و ایجاد ترافیک در اتوبان تهران - کرج بوده است .

سرهنگ احمد نجفی افزود : طبق آخرین شنیده ها بزرگراه تهران - کرج پرتردد ترین اتوبان جهان است که اتوبوس های فرسوده ماکروس چهره آن را بسیار زشت کرده است و قضاوت کارشناسان حمل و نقل خارجی در مورد پایتخت را تحت الشعاع قرار داده است .

وی ادامه داد : در حال حاضر تعداد زیادی از این اتوبوس ها در خطوط مختلف کرج - تهران به جابجایی مسافران از این کلانشهر به پایتخت می کند که افراد محروم جامعه برای رفت و آمد از این وسایل استفاده می کنند.

سرهنگ نجفی خاطرنشان کرد : در واقع به دلیل نبود جایگزین مناسب به جای اتوبوس های ماکروس مسئولان سفرهای نا امن را به اقشار ضعیف جامعه تحمیل می کنند که هرچه سریع تر باید اقدام اساسی نسبت به این معضل انجام شود .

این مسئول یادآور شد : در چند سال اخیر نیروی انتظامی برای حفظ جان مسافران از تردد این اتوبوس ها جلوگیری کرده است که به دلایل امنیت اجتماعی طرح توقف اتوبوس های ماکروس مسدود ماند.

وی عنوان کرد : اتوبوس های ماکروس بیش از 40 سال عمر دارند و به همین دلیل با استناد به قانون می توان جلوی تردد آن ها را در جاده ها گرفت و چون فاقد کارت معاینه فنی هستند مشکلات عدیده ای دارند که با همکاری دستگاه قضایی و سایر نهاد های مربوط ، نیروی انتظامی توان جمع آوری این اتوبوس ها را دارد.