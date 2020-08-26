ضرورت اصلاح پروتکل کووید ۱۹/آمادگی در برابر موج های بعدی کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، سید فرشاد علامه، در جلسه کمیته کنترل عفونت دانشگاه علوم پزشکی تهران، بر ضرورت بازنگری شیوه‌نامه‌های کووید ۱۹ و نظارت بر نحوه اجرای آن در بیمارستان‌های تابعه تأکید کرد.

وی گفت: با توجه به اینکه دو موج از بحران کرونا را پشت سر گذاشته و احتمال موج‌های دیگری از آن در فصول سرد سال می‌رود و با استناد به دانش و تجربیاتی که از مدیریت بحران کووید ۱۹ تاکنون به دست آورده ایم ضروری است در خصوص بازنگری و اصلاح برخی از پروتکل‌های کرونا همچون تجویز منطقی دارو، مدت زمان استعلاجی و بازگشت به کار کارکنان و استفاده بهینه از تجهیزات حفاظت فردی اقدام فوری انجام شود.

علامه ادامه داد: در همین راستا ستاد معاونت درمان با مشارکت اساتید گروه‌های عفونی، بیهوشی، ریه، داخلی و فارماکوتراپی بیمارستان‌ها، شیوه نامه تجویز منطقی داروی «رمدسیویر» را تدوین کرده که پس از نهایی شدن به بیمارستان‌ها برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، افزود: البته اجرای این دستورالعمل‌ها تا حدود زیادی وابسته به نگرش مدیریت بیمارستان‌ها به ویژه در شرایط بحران است ولی باید با آموزش مداوم به کارکنان و پیگیری اجرای آن از سوی معاونان درمان بیمارستان‌های تابعه شاهد اجرای صحیح این شیوه نامه‌ها باشیم.