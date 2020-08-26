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۵ شهریور ۱۳۹۹، ۷:۰۱

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران عنوان کرد؛

ضرورت اصلاح پروتکل کووید ۱۹/آمادگی در برابر موج های بعدی کرونا

ضرورت اصلاح پروتکل کووید ۱۹/آمادگی در برابر موج های بعدی کرونا

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، از تدوین شیوه نامه تجویز منطقی داروی «رمدسیویر» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید فرشاد علامه، در جلسه کمیته کنترل عفونت دانشگاه علوم پزشکی تهران، بر ضرورت بازنگری شیوه‌نامه‌های کووید ۱۹ و نظارت بر نحوه اجرای آن در بیمارستان‌های تابعه تأکید کرد.

وی گفت: با توجه به اینکه دو موج از بحران کرونا را پشت سر گذاشته و احتمال موج‌های دیگری از آن در فصول سرد سال می‌رود و با استناد به دانش و تجربیاتی که از مدیریت بحران کووید ۱۹ تاکنون به دست آورده ایم ضروری است در خصوص بازنگری و اصلاح برخی از پروتکل‌های کرونا همچون تجویز منطقی دارو، مدت زمان استعلاجی و بازگشت به کار کارکنان و استفاده بهینه از تجهیزات حفاظت فردی اقدام فوری انجام شود.

علامه ادامه داد: در همین راستا ستاد معاونت درمان با مشارکت اساتید گروه‌های عفونی، بیهوشی، ریه، داخلی و فارماکوتراپی بیمارستان‌ها، شیوه نامه تجویز منطقی داروی «رمدسیویر» را تدوین کرده که پس از نهایی شدن به بیمارستان‌ها برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، افزود: البته اجرای این دستورالعمل‌ها تا حدود زیادی وابسته به نگرش مدیریت بیمارستان‌ها به ویژه در شرایط بحران است ولی باید با آموزش مداوم به کارکنان و پیگیری اجرای آن از سوی معاونان درمان بیمارستان‌های تابعه شاهد اجرای صحیح این شیوه نامه‌ها باشیم.

کد مطلب 5008626

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