بیش از ۱۰ هزار تروریست داعش در سوریه و عراق فعال هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ولادیمیر وورونکوف» معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور ضدتروریسم با انتشار یک بیانیه اعلام کرد به رغم آنکه گروهک تروریستی داعش ظرف دو سال گذشته قلمرو اشغالی خود را در خاورمیانه از دست داد، همچنان بیش از ۱۰ هزار تن از تروریستهای وابسته به این گروهک در «سلولهای کوچک» میان کشورهای سوریه و عراق فعال هستند.
وورونکوف در سخنانی خطاب به شورای امنیت سازمان ملل به طور مفصل توضیح داد که علاوه بر حضور بیش از ۱۰،۰۰۰ تروریست داعش در مناطق مابین سوریه و عراق، حملات نیروهای داعش ظرف یکسال گذشته افزایش یافته است.
این معاون دبیرکل سازمان ملل بازگو کرد که «روندی پیوسته از اجرای حملهها توسط افرادی که به صورت آنلاین مورد القای ذهنی قرار گرفته و به تنهایی یا در گروههای کوچک دست به عملیات میزنند، وجود دارد که میتواند با تلاشهای تبلیغاتی و فرصتطلبانه داعش در جریان بحران کووید -۱۹ تقویت شود».
این در حالی است که به رغم افزایش حمله تروریستهای داعش در منطقه، کارگروه مشترک و تحت رهبری آمریکا موسوم به «عملیات اراده سخت» ادعا میکند که داعش «در حال ظهور مجدد نیست».
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