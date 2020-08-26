نگرانی چهارمحالی ها به واسطه تعطیلات آخر هفته و ورود مسافر

خبرگزاری مهر - گروه استانها: در حالی که مردم چهارمحال و بختیاری هر ساله با مهمان نوازی خود خاطره خوشی را در سفرهای مسافران و گردشگران این استان رقم میزنند، اما امسال به واسطه شیوع کرونا، مردم چهارمحال و بختیاری از ورود مسافر و گردشگر به استان نگران هستند.
مردم از مسافران و گردشگران میخواهند که به این استان سفر نکنند و به توصیهها و هشدارهای وزارت بهداشت توجه کنند تا زمینه برای قطع زنجیره ابتلاء به بیماری کرونا در سطح کشور فراهم شود.
کرونا این روزها به عنوان مهمترین خطر سلامت مردم به شمار میرود و ورود مسافران و گردشگران به استان میتواند زمینه را برای گسترش این بیماری فراهم کند یکی از شهروندان شهرکردی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کرونا این روزها به عنوان مهمترین خطر سلامت مردم به شمار میرود و ورود مسافران و گردشگران به استان میتواند زمینه را برای گسترش این بیماری فراهم کند.
شمسی پور با بیان اینکه نگرانیهای مردم در زمینه ورود مسافر در تعطیلات آخر هفته و افزایش شیوع کرونا افزایش یافته است، بیان کرد: سخت گیری ها برای جلوگیری از ورود مسافر و گردشگر به استان افزایش یابد.
وی تاکید کرد: مردم برای حفظ سلامتی خود و ساکنان استانهای مقصد گردشگری به توصیههای بهداشتی وزارت بهداشت توجه کنند و در خانه ماندن را برای قطع زنجیره ابتلای کرونا مورد توجه قرار دهند.
همه ساله شهرستان سامان، بن، شهرکرد و کوهرنگ مهمترین شهرستانهای مقصد گردشگری در این استان به شمار میروند که هم اکنون مکانهای گردشگری برخی مناطق طی تصمیمات اتخاذ شده در ستادهای شهرستانی مقابله با کرونا در تعطیلات آخر هفته تعطیل شدهاند.
تمام مکانهای گردشگری شهرستان سامان تعطیل است
فرماندار شهرستان سامان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمام مکانهای گردشگری طبق مصوبه ستاد کرونا در این شهرستان در تعطیلات آخر هفته تعطیل است.
کمال اکبریان بیان کرد: تورهای گردشگری اجازه سفر به شهرستان سامان را ندارند و به میراث فرهنگی اعلام شده است که به تمام تورگردانان کشوری اعلام شود که هیچ تور گردشگری اجازه ورود به شهرستان سامان را ندارد.
وی تاکید کرد: تمامی مکانهای گردشگری از جمله باغهای گردشگری، خانه مسافرهای روستایی، باشگاههای رفتینگ و رستورانها، بجز غذای بیرون بر تعطیل است.
فرماندار شهرستان سامان تاکید کرد: حفظ سلامت مردم اولویت اصلی مسئولان در این شهرستان است و محدودیتهای لازم برای جلوگیری از ورود مسافر به این شهرستان در نظر گرفته شده است.
تورهای گردشگری اجازه ورود ندارند
فرماندار شهرستان بن نیز در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: شهرستان بن در دهه اول محرم پذیرای مسافران نیست و خدمات گردشگری در این شهرستان ارائه نمیشود.
کیانوش نادری بیان کرد: تمام مکانهای گردشگری این شهرستان از جمله دریاچه گرداب بن تعطیل است.
وی بیان کرد: طی برنامه ریزی های انجام شده خانههای مسافر، مکانهای تاریخی، اقامتگاههای بومگردی و… در تعطیلات پایانی هفته تعطیل هستند و هیچ خدماتی به مسافران در این شهرستان ارائه نمیشود.
فرماندار شهرستان بن بیان کرد: تعطیلی مراکز گردشگری و اقامتی در راستای جلوگیری از شیوع کرونا و قطع زنجیره شیوع این بیماری انجام شده است.
وی تاکید کرد: مراسم مهم و معروف عزاداری محرم در این شهرستان از جمله «آقاسلام» برگزار نمیشود.
فرماندار شهرستان بن تاکید کرد: از ورود تورهای گردشگری به شهرستان نیز جلوگیری میشود و تورهای گردشگری اجازه ورود به شهرستان بن را ندارند.
استان چهارمحال و بختیاری در حال حاضر در وضعیت هشدار قرار دارد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نیز در زمینه وضعیت شیوع کرونا در استان چهارمحال و بختیاری به خبرنگار مهر گفت: استان چهارمحال و بختیاری در حال حاضر در وضعیت هشدار قرار دارد.
مجید شیرانی بیان کرد: طبق آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت بهداشت استانهای آذربایجان غربی، البرز، فارس، لرستان، هرمزگان، اردبیل، بوشهر، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، مرکزی، ایلام، چهارمحال و بختیاری، گلستان و خوزستان همچنان در وضعیت هشدار قرار دارند.
وی تاکید کرد: افزایش مسافرتها به استان میتواند وضعیت شیوع کرونا را در این استان تشدید کند و این استان را در وضعیت قرمز قرار دهد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تاکید کرد: کاهش سفر و کاهش ورود مسافر به استان در تعطیلات آخر هفته نقش مهمی در جلوگیری از شیوع کرونا در سطح استان دارد.
وی گفت: انجام هرگونه مسافرت به استان برای برگزاری مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورا توسط چهارمحالیهای ساکن دیگر استانها خطرآفرین و تشدید کننده شیوع بیماری کووید ۱۹ است.
سلامتی مهمترین نعمت خداوند است که حفظ این نعمت در گرو رعایت موازین بهداشتی و توصیههای وزارت بهداشت است و مردم با خودداری از سفر کردن و در خانه ماندن نقش مهمی در حفظ سلامت خود و دیگران و قطع زنجیره ابتلاء به کرونا دارند.
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