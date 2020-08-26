۹۰ درصد درآمدهای عمومی گلستان را مالیات تشکیل می دهد

علی اصغر هزارجریبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در سال ۹۲ الی ۹۹ با افزایش سطح آگاهی مودیان مالیاتی و تعامل با مجامع امور صنفی اتحادیه‌ها و فعالان اقتصادی، مشارکت مردم در پرداخت مالیات به سطحی رسید که از تعداد اظهارنامه دریافتی در سال ۹۳ از ۶۴ هزار و ۸۲۶ نفر به رقم ۸۸ هزار و ۱۵ نفر در سال ۹۸ رسید که ۳۶ درصد رشد مشارکت مودیان در تسلیم اظهارنامه را نشان می دهد.

وی افزود: میزان وصول مالیات در سال ۹۸ رقم ۵۵۳ میلیارد تومان بود که این عدد در پنج ماهه سال ۹۹ به مبلغ ۲۴۰ میلیارد تومان رسید و از مقایسه این اطلاعات متوجه می‌شویم که بیش از ۹۰ درصد درآمدهای عمومی استان را مالیات تشکیل می‌دهد.

مدیرکل امور مالیاتی گلستان گفت: در راستای سیاست‌های کلان سازمان امور مالیاتی بیش از مبلغ ۶۰۳ میلیارد تومان از سال ۹۲ الی چهار ماهه ۹۹ از محل وصول مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شده که نشان از مشارکت مردم در عمران و آبادانی شهر و روستای خود دارد.