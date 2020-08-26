جنگنده های رژیم صهیونیستی جنوب غزه را هدف قرار دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، جنگنده های رژیم صهیونیستی بامداد امروز چهارشنبه نوارغزه را هدف حملات خود قرار دادند.

بر اساس گزارش رسانه های خبری، جنگنده های رژیم صهیونیستی با شلیک چند موشک، مناطقی را در شرق شهر خانیونس واقع در جنوب نوارغزه هدف قرار دادند.

همچنین نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به سمت شهروندان فلسطینی در شرق خانیونس شلیک کردند.

«آویخای ادرعی» سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که این حملات، مواضع زیرزمینی جنبش حماس در جنوب نوارغزه را هدف قرار داده است.

گزارش های رسانه ای ساعاتی قبل نیز گزارش دادند که نظامیان رژیم صهیونیستی بیش از ۳۰ گلوله منور را در منطقه «میس الجبل» و «حولا» در جنوب لبنان شلیک کردند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی در توجیه علت شلیک این گلوله‌های منور، نگرانی از بروز یک رویداد امنیتی در مرز لبنان را بهانه کردند. این رسانه‌ها به نقل از منابع نظامی اسرائیلی مدعی شدند که تحرکات مشکوکی در منطقه مشاهده شده است.