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۵ شهریور ۱۳۹۹، ۸:۱۲

مدیرکل هواشناسی گلستان:

دمای هوای گلستان افزایش می یابد/ ورود سامانه بارشی از یک شنبه

دمای هوای گلستان افزایش می یابد/ ورود سامانه بارشی از یک شنبه

گرگان- مدیرکل هواشناسی گلستان از پایداری هوا و افزایش دما تا اواخر هفته آینده در استان خبرداد.

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: با عبور سامانه پرفشار از فراز استان، جو آرام و پایدار همراه با افزایش نسبی دما را در استان شاهد خواهیم بود و پایداری هوا تا اواخر هفته ادامه دارد.

وی افزود: از اوایل هفته آینده (روز یک شنبه) با ورود سامانه بارشی جدید، باز هم شاهد ناپایداری در منطقه خواهیم بود و این سامانه بارشی تا روز سه شنبه در استان فعال خواهد بود.

داداشی ادامه داد: سامانه ای که طی روزهای گذشته در استان فعال بود سبب بارش در اکثر مناطق استان شد و از ایستگاه توسکاچال ۱۸ میلی متر، شیرآباد ۲۴.۵، رامیان ۱۸.۲، گمیشان ۲۲.۲ و سایت اداری گرگان ۱۲ میلی متر باران گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی گلستان گفت که طی ۲۴ ساعت گذشته اینچه برون با ۳۰ درجه گرمترین و مینودشت با ۱۷ درجه سانتیگراد خنک ترین نقاط استان بودند.

کد مطلب 5008635

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