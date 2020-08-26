کاهش ۳۹ درصدی مرگ عابران پیاده براثر حوادث ترافیکی مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی اظهار داشت: آمارها نشان می‌دهد در چهار ماهه اول سال جاری، تعداد ۴۶ نفر شامل ۳۴ مرد و مابقی زن از عابرین پیاده در اثر تصادفات رانندگی جان باختند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد کاهش داشت.

وی مجموع آمار تلفات حوادث رانندگی در چهار ماهه سال جاری را ۱۷۷ اعلام کرد و افزود: ۲۶ درصد از کل تلفات حوادث رانندگی در این چهار ماهه عابرین پیاده هستند.

عباسی با اشاره به اینکه ۲۵ نفر از عابرین در بیمارستان و ۲۱ نفر هم در محل حادثه فوت کردند افزود :۲۶ نفر از عابرین پیاده در محور برون شهری و راه روستایی و مابقی در محور درون شهری جان باختند و بر اساس آمار ارجاعی از مراکز استان بیشترین فوتی‌ها به تعداد ۱۶ مورد در تیرماه، ۱۳ مورد اردیبهشت، ۱۰ مورد خرداد و هفت مورد فروردین ثبت شده است.

این مقام اجرایی استان ادامه داد: بالاترین آمار فوتی‌های عابران پیاده در شهرستان‌های بابل با ۹، تنکابن با هفت، آمل و ساری هر کدام با شش مورد وشهرستان‌های فریدونکنار، کلاردشت، نور، بهشهر، عباس آباد، گلوگاه و محمود آباد هر کدام با یک فوتی عابران پیاده بوده است.

مدیر کل پزشکی قانونی استان بیشترین نوع وسیله درگیر با عابرین پیاده را ۵۲ درصد خودروی سواری دانست و افزود: از این تعداد پراید با هشت و پژو ۲۰۶ با ۵ نفر به ترتیب بیشترین رکورد را به ثبت رساندند.

این عضو شورای قضائی استان در خصوص افزایش سن سالمندی خاطر نشان کرد: این افزایش ایجاب می‌کند رانندگان در هنگام رانندگی توجه و دقت بیشتری به عابرین، بخصوص عابرین سالمند داشته باشند. چرا که سالمندان به علت وجود مشکلات مفصلی اسکلتی و در نتیجه تحرک و عکس العمل کند نمی‌توانند خود را هنگام حوادث رانندگی از مهلکه نجات دهند و از طرف دیگر به علت بیماری‌های مزمن پوکی استخوان میزان شکستگی و در نتیجه بستری در بیمارستان افزایش می‌یابد که این خود ریسک مرگ و میر را در سالمندان بالا می‌برد.