۲۵ باشگاه ورزشی در زنجان پلمب شد

علی خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، به بازرسی از اماکن ورزشی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: از زمان شیوع بیماری کرونا تا چهار شهریورماه در راستای کاهش و از بین رفتن بیماری کرونا بیش از ۵۰۰ بازرسی از مراکز ورزشی استان انجام گرفته است.

وی اظهار کرد: تمام باشگاههای ورزشی بر اساس مصوبه ستاد کروناتعطیل شدند و باشگاههای که این مصوبه را رعایت نکردند پلمب شدند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان، گفت: از زمان فعالیت باشگاه‌ها تا ۱۵ تیرماه مراکز ورزشی که پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکردند به ۲۳۰ باشگاه ورزشی اخطار داده شده است.

خلیلی تاکید کرد: از زمان شیوع بیماری کرونا ۲۵ باشگاه ورزشی در استان به علت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی پلمب شده است.

وی، تصریح کرد: از ورزشکاران درخواست می‌شود حتماً پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند تا هر چه زودتر این بیماری ریشه کن شود.