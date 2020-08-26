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۵ شهریور ۱۳۹۹، ۸:۵۱

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان:

۲۵ باشگاه ورزشی در زنجان پلمب شد

۲۵ باشگاه ورزشی در زنجان پلمب شد

زنجان-مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان،گفت: از زمان شیوع بیماری کرونا تا چهارم شهریورماه بیش از ۲۵ باشگاه ورزشی در استان زنجان به علت رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی پلمب شده است.

علی خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، به بازرسی از اماکن ورزشی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: از زمان شیوع بیماری کرونا تا چهار شهریورماه در راستای کاهش و از بین رفتن بیماری کرونا بیش از ۵۰۰ بازرسی از مراکز ورزشی استان انجام گرفته است.

وی اظهار کرد: تمام باشگاههای ورزشی بر اساس مصوبه ستاد کروناتعطیل شدند و باشگاههای که این مصوبه را رعایت نکردند پلمب شدند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان، گفت: از زمان فعالیت باشگاه‌ها تا ۱۵ تیرماه مراکز ورزشی که پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکردند به ۲۳۰ باشگاه ورزشی اخطار داده شده است.

خلیلی تاکید کرد: از زمان شیوع بیماری کرونا ۲۵ باشگاه ورزشی در استان به علت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی پلمب شده است.

وی، تصریح کرد: از ورزشکاران درخواست می‌شود حتماً پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند تا هر چه زودتر این بیماری ریشه کن شود.

کد مطلب 5008653

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