سرکوب کردن سیاه پوستان، غرب را به فروپاشی نزدیک کرده است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام و المسلمین فاضلی مدیر دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت کرمانشاه در سلسله مراسمات شب‌های محرم که در مسجد حاج شهباز خان کرمانشاه با حضور آیت الله علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه و مردم عزادار برگزار شد اظهار کرد: رسول اکرم (ص) می‌فرماید: «حسین از من است و من از حسین هستم، خدا دوست دارد کسی را که حسین دوست بدارد.»



مدیر دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان کرمانشاه با اشاره به تحقیقات گسترده علامه عسگری رضوان الله علیه تصریح کرد: علامه عسگری رضوان الله علیه در کتب خود به تحقیقات گسترده‌ای در خصوص صحابیان ساختگی پرداخته و آنها را تشریح کرده است، صحابی ساختگی یکی از ایده‌های جعل احادیث و تحریف واقعیات در راستای سردرگم کردن مردم بود.



این مسئول خاطرنشان کرد: صحابیان ساختگی با فرصت طلبی و دوست نمایی به عناوین مختلف با ایجاد فتنه و آشوب نظام مجتمع اسلام را بر هم می‌زدند و برای پنهان کردن حقیقت، حدیثی را جعل و واقعیت را پنهان می‌کردند، در واقع دست یهود در این انحراف علمی در جوامع اسلامی مشهود بود و اگر یهودیان این کار را نمی‌کردند امیدی برای نفوذ و ضربه زدن به اسلام را نداشتند.



فاضلی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب گفت: در خصوص برجام اگر چنانچه تحریف بر جامعه در حوزه واقعیات اتفاق نیفتد تحریم‌های دشمن و برجام کاری از پیش نخواهد برد، با تحریف و پنهان سازی، برجام را گوهر نجات بخش امور اقتصادی مردم معرفی می‌کردند در حالی که برجام، فرجام مشکلات نیست، در قضیه برجام متأسفانه غرب را بزک کرده و با تحریف و پنهان ساختن واقعیات، جامعه خویش را وادار به وابستگی و غرق آرمانهای غربی می‌کنند.



وی در ادامه با بیان اینکه غرب در حال فروپاشی است افزود: در خصوص حقوق بشر امریکایی، سرکوب کردن سیاه پوستان یکی از واقعیت‌های آمریکا است که نشان می‌دهد غرب در فروپاشی بوده و نمی‌توان این واقعیت را پنهان کرد.



این مسئول اظهار کرد: مکتب حسینی سراسر عبرت و پند است، صحنه‌های موجود تمام شاخص‌های موفق و رفتار نبوی را گوشزد کرده اما متأسفانه جامعه نپذیرفته و نهایتاً منجلاب جنایت و خسارت به امت اسلامی در واقعه کربلا رخ داد و پشیمانی سودی در برنخواهد داشت.



مدیر دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت کرمانشاه عنوان کرد: صحابیان با احادیث کذب اهل بیت را در حاشیه قرار داده و همچنین ممنوعیت حدیث یکی از ایده‌هایی بود که اجازه نمی‌داد فضائل اهل بیت به گوش مردم برسد، اینگونه رسانه‌ها تعطیل شده و حقایق را بایکوت می‌کردند.



فاضلی ادامه داد: امام خمینی (ره) همواره تحریف و پنهان سازی واقعیات را گوشزد می‌کرد زیرا تحریف انقلاب، اندیشه‌های انقلاب را دستخوش تغییرات قرار می‌داد و خوشبختانه مرکز حفظ آثار امام خمینی (ره) یکی از موفقیت‌هایی بود که سبب شد سیره و منش بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی به فراموشی سپرده نشود و همچون سندی در قلب انقلاب ماندگار شد.



این مسئول بیان کرد: دشمنان داخلی و خارجی با تمام توان درصدد ضربه زدن به پیکره انقلاب و نظام هستند و اخیرأ با حذف عنوان شهید از کوچه و خیابان‌ها زیرساخت‌های فرهنگی و اسطوره‌های نظام را دستخوش فراموشی قرار می‌دهند.



وی با اشاره به واقعه عاشورا گفت: تعدی به امام حسین (ع) تعدی و جسارت به ذات مقدس پیامبر اکرم (ص) است و تعدی به رسول خدا (ص) تعدی به شریعت است، بنی امیه آن‌قدر به گوش مردم خواندند که کسی تصور نمی‌کرد که از اهل بیت به جز آنها باقی مانده و این پنهان کردن واقعیت‌ها است.



مدیر دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت کرمانشاه در پایان عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب شخصیتی فرزانه و مرکز نظام است و برای سنجش شخصیت‌ها و رجال سیاسی نظام باید آنها را با محور نظام بشناسیم و اگر پایبندی به ولایت فقیه وجود داشته باشد قطعأ اگر در صحنه کربلا هم قرار بگیریم حسینی وار از اسلام پاسداری خواهیم کرد.