ظرفیت سمن ها در ساماندهی رودخانه های زرجوب و گوهررود استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع شامگاه سه شنبه در جلسه هماهنگی ساماندهی رودخانههای زرجوب و گوهر رود رشت با اشاره به اینکه این دو رودخانه به عنوان نبض توسعه شهر رشت محسوب میشوند، اظهار کرد: متأسفانه در سالهای اخیر مشکلات به وجود آمده برای این دو رودخانه سبب شده نتوانیم از ظرفیتهای آنها استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه تعامل و اجماع نظر خوبی برای رفع این مشکل وجود دارد، افزود: برای استفاده دوباره از این دو رودخانه در حیات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی شهر رشت باید از همه ظرفیتها استفاده کنیم.
استاندار گیلان با اشاره به اینکه یکی از منابع اقتصادی و توسعه استان گردشگری است، گفت: گردشگری فرصتهای سرمایه گذاری فراهم میکند که میتوان از آن به عنوان یک منبع درآمدی بهره برد و در مسیر توسعه پایدار گام برداشت.
وی بر ضرورت برنامه ریزی برای بهره گیری از جاذبههای طبیعی استان گیلان به ویژه شهرستان رشت به خصوص رودخانهها تأکید و تصریح کرد: قطعاً بهره گیری از ظرفیت رودخانههای شهری به ویژه در رشت یکی از راهکارهای مهم توسعه شهر خواهد بود.
زارع به مشکلات آلودگی و زیست محیطی رودخانههای زرجوب و گوهر رود اشاره و با بیان اینکه متأسفانه ورود شیرابه زباله و فاضلاب صنعتی، خانگی و بیمارستانی از دلایل اصلی این آلودگیها هستند، ادامه داد: ساماندهی پسماند بارها تأکید شده و از اولویتهای اصلی استان در زمینه محیط زیست است.
وی با اشاره به مشکلات به وجود آمده ناشی از این آلودگیها برای مردم رشت، افزود: باید از ظرفیت سازمانهای مردمی و سمنها در جهت احیای این دو رودخانه استفاده کنیم.
استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت توجه جدی به موضوع لایروبی رودخانهها، تصریح کرد: یکی از عواملی که سبب سختی در این مسیر شده ساخت و سازهای غیر مجاز است که باید نظارت جدی در این زمینه وجود داشته باشد.
وی با اشاره به مشارکت قرارگاه خاتم الانیبا در اجرای پروژههای مرتبط با ساماندهی دو رودخانه زرجوب و گوهرود، گفت: وظایف همه دستگاهها در این طرح مشخص بوده و باید اقدامات خود را گزارش دهند.
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