سامانه پاسخگویی به سئوالات ایرانیان خارج از کشور آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری ‌مهر، همزمان با گشایش میز خدمت کنسولی، با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، «سامانه الکترونیکی پاسخگوئی به سئوالات ایرانیان خارج از کشور» به منظور رفع مشکلات هموطنان به آدرس porsesh.mfa.ir آغاز به کار کرد.

سامانه مذکور (موسوم به سامانه پرسش) که به همت «دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور» راه اندازی شده است، به صورت چت آفلاین یا تیکتینگ ( Ticketing) فعالیت خواهد داشت و با پشتیبانی شماری از پرسنل زبده کنسولی به سئوالات ثبت شده عموم کاربران و ایرانیان خارج از کشور به صورت‌ مشروح پاسخ داده و ابهامات آنها را رفع خواهد کرد.

سرعت عمل بالا، سهولت کاربری و کم هزینه بودن از ویژگی های «سامانه پرسش» است. کاربران با ورود به سامانه، ابتدا در قسمت «ثبت نام» ایمیل و رمز کاربری دلخواه خود را وارد کرده و بخش مرتبط به سئوال خویش را از میان شش گزینه «سجلات و احوال شخصیه»، «گذرنامه و روادید»، «امور دانشجوئی»، «حمایت های کنسولی و قضائی»، «تابعیت» و «سایر امور» انتخاب و سپس شرح درخواست خود را مکتوب کرده و ارسال می کنند.

پرسنل مسئول در معاونت کنسولی در اسرع وقت به پرسش ها پاسخ داده و درصورت نیاز به رفع ابهام بیشتر با سایر ارگان های ذیربط ارتباط برقرار کرده و پس از کسب اطلاع، راهنمائی های لازم را به هموطنان ارائه خواهند داد.

همچنین قسمتی به عنوان «پرسش های متداول» و پاسخ های مربوط به آنها در سایت تعبیه شده که کار کاربران را در موارد مربوط به سئوالات عمومی و پرشمار آسان می کند و برخی ابهامات در حوزه های پیش گفته را رفع می کند.

لینک سامانه پرسش در سایت وزارت امور خارجه (mfa.gov.ir) با عنوان: «سامانه پاسخگوئی ایرانیان» در دسترس عموم قرار گرفته و در سایر پایگاه های اطلاع رسانی و کاربردی وزارتخانه نظیر سایت دبیرخانه شورای عالی ایرانیان به آدرس iranian.mfa.ir نیز موجود است.

قرار است در آینده نزدیک «سامانه پرسش» توسعه یافته و به صورت برخط (آنلاین) به هموطنان خدمت رسانی کند.