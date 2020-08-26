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۵ شهریور ۱۳۹۹، ۸:۵۴

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین: 

پویش«ما ملت امام حسینیم»سرلوحه برنامه های مدیریت شهری قزوین است

پویش«ما ملت امام حسینیم»سرلوحه برنامه های مدیریت شهری قزوین است

قزوین- رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین گفت: پویش شهروندی «ما ملت امام حسینیم» سرلوحه اجرای اقدامات و برنامه‌های مجموعه مدیریت شهری در هفته فرهنگی قزوین است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد درافشانی سه شنبه شب در مراسم تجلیل از پیر غلامان حسینی که در حسینیه شهید حاج قاسم سلیمانی شهرداری مرکز برگزار شد، اظهار کرد: امسال، سومین هفته فرهنگی قزوین با دهه اول ماه محرم و ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تقارن یافته، در همین راستا تمامی برنامه‌های این هفته حال و هوای محرمی، حسینی و زینبی پیدا کرده است.

معاون شهردار افزود: امسال با صد افسوس، از وجود سردار عزیز و ارزشمند کشورمان شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در بین خود، بی بهره ایم؛ اما تأکید و تعمیق بسیار داشته‌ایم که در فضاسازی‌ها، برنامه‌ها و سیاست گزاری‌های هفته فرهنگی، یاد و خاطره ارزشمند سردار بزرگ اسلام را زنده و پاینده نگاه داریم.

درافشانی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: پیر غلامان حسینی بیرق‌های عزای امام حسین (ع) را با نفس‌های خود زنده نگه داشته‌اند، آنان همواره باعث زنده نگه داشتن شور و شعور حسینی شده و می‌شوند.

وی، رونمایی از کتاب «شهد شهادت» زندگینامه شهید قدرت الله چگینی را از جمله برنامه‌های شاخص هفته فرهنگی قزوین برشمرد و گفت: شهید قدرت الله چگینی از شهدایی است که نقش معلمی را در زندگی برگزیده بود و رسالت خود را در راستای مبارزه با ظلم و ستم و فریاد علیه ظالمین به خوبی انجام می‌داد تا جایی که ضدانقلاب این روشنگری و مبارزه را تاب نیاورد و ایشان را به شهادت رساند.

وی افزود: یکی از برنامه‌های دیگر امروز رونمایی از مستند تعزیه قزوین، خیابان سپه و قزوین نما است، تعزیه هنری است که در زنده نگه داشتن حماسه عاشورا نقش به سزایی دارد، مجموعه مدیریت شهری همواره جهت احیا و ماندگاری این هنر آئینی خود را موظف می‌داند، ساخت مستند تعزیه قزوین از جمله اقدامات شهرداری در این راستا است.

در پایان این مراسم از معماران قدیمی مسجد ساز و پیر غلامان حسینی به همراه تهیه کنندگان فیلم شبیه نامه «تعزیه»، مستند خیابان «سپه» و مستند قزوین نما تجلیل شد.

همچنین از کتاب «شهد شهادت» زندگینامه شهید قدرت الله چگینی رونمایی شد و از نویسنده این کتاب به همراه برادر و فرزند این شهید بزرگوار تجلیل و قدردانی شد.
 

کد مطلب 5008682

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