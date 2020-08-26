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۵ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۰۸

یک خانم دبیر کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک شد

یک خانم دبیر کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک شد

دبیرکل کمیته ملی المپیک دبیر کمیسیون ورزشکاران را انتخاب و معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، بعد از برگزاری انتخابات کمیسیون ورزشکاران و انتخاب هادی ساعی به عنوان رئیس و مجتبی عابدینی به عنوان نایب رئیس، از سوی دبیر کل کمیته ملی المپیک معصومه قربانی از کارمندان رسمی و با سابقه کمیته ملی المپیک بعنوان دبیر کمیسیون انتخاب شد.

معصومه قربانی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بوده و دارای ۲۳ سال سابقه کار در سمت های مختلف کمیته ملی المپیک می باشد که با توجه به داشتن حسن سوابق و تجارب لازم از سوی کیکاوس سعیدی بعنوان دبیر کمیسیون ورزشکاران انتخاب شد.

کد مطلب 5008688

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