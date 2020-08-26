تعیین سرپرست جدید وزارت صمت غیرقانونی است/ دیوان محاسبات ورود کند

حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دولت در معرفی سرپرست جدید وزارت صمت تخلف کرده است، گفت: دولت می‌گوید که برای معرفی سرپرست جدید وزارت صمت از مقام معظم رهبری اذن گرفته است که اگر واقعاً این‌گونه است، باید نامه رسمی آن را به مجلس ارائه کنند.

وی بیان کرد: در صورتی که رهبر معظم انقلاب در این زمینه به دولت اذن نداده باشند، معرفی سرپرست جدید برای وزارت صمت اقدام درستی نیست.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی، فقط سه ماه امکان وجود دارد که وزارتخانه‌ای با سرپرست اداره شود و بر این اساس، رئیس‌جمهور نباید سرپرست جدیدی را برای وزارت صمت تعیین می‌کرد.

حاجی‌دلیگانی اظهار داشت: توصیه بنده به سرپرست جدید وزارت صمت این است که مواظب باشد چرا که فعالیت وی در وزارت صمت غیرقانونی، غیرشرعی و خلاف قانون است و بر اساس ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، این اقدام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و مجازاتی در پی دارد.

وی تأکید کرد: در صورتی که برای مجلس شورای اسلامی محرز شود که دولت برای تعیین سرپرست جدید وزارت صمت اذن مقام معظم رهبری را نگرفته است، از رئیس‌جمهور و سرپرست جدید وزارت صمت شکایت خواهیم کرد؛ همچنین لازم است دیوان محاسبات به این موضوع ورود پیدا کند.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی که سرپرست جدید وزارت صمت بدون اذن رهبر معظم انقلاب فعالیت کند، این کار غیرشرعی است و هنوز برای مجلس محرز نشده که آیا دولت این اذن را گرفته است یا خیر.