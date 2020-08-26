۸۰۰ میلیون تومان در بخش مددجویی بهزیستی زنجان هزینه شده است

محمد محمدی قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: از زمان شیوع بیماری کرونا تاکنون بهزیستی استان در ارائه خدمات بهداشتی به مراکز تحت پوشش خود اقدامات خوبی را انجام داده است.

وی اظهار کرد: تاکنون موردی از ابتلاء به بیماری کرونا از مراکز تحت پوشش گزارش نشده است و همه در سلامتی کامل به سر می‌برند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان، با بیان اینکه هزار و ۱۰۰ نفر در مراکز شبانه روزی بهزیستی استان زنجان نگهداری می‌شوند، گفت: نظارت مستمر و دقیق به صورت مجازی توسط بهزیستی انجام می‌شود.

محمدی قیداری تاکید کرد: در بخش مددجویی بیش از ۸۰۰ میلیون تومان برای اقلام بهداشتی معلولین ضایعه نخاعی و غیره توسط بهزیستی استان هزینه شده است.

وی گفت: در مراکز توانبخشی و شیر خوارگان هم که بیش از ۸۰۰ نفر تحت پوشش هستند اقلام بهداشتی توزیع شده است و مشکلی نداریم.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان، همچنین از راه‌اندازی مرکزی برای کاهش مشکلات روحی و روانی ناشی از شیوع ویروس کرونا با هدف غربالگری سیستماتیک خبر داد و گفت: راه‌اندازی این مرکز یک برنامه کشوری بوده و خروجی خوبی را به همراه داشته است.

محمدی قیداری افزود: با شیوع بیماری کرونا، کمیته‌های تخصصی در سازمان بهزیستی تشکیل شده و آموزش‌های لازم به پرسنل داده می‌شود.