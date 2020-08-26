به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح چهارشنبه در حاشیه افتتاح لایروبی کانالهای بندر بوشهر اظهار داشت: دریا یکی از ظرفیتهای مهم استان بوشهر است و تعداد زیادی از مردم این استان از در حوزه دریا فعالیت دارند.
وی اضافه کرد: بهمنظور بهرهگیری از ظرفیت دریا طرحهای متعددی اجرا شده است و پروژههای مهمی نیز هماکنون در دست اجرا است.
استاندار بوشهر با اشاره به تکمیل و بهرهبرداری از طرحهای توسعه زیرساختی در حوزه بندری بوشهر بیان کرد: ایجاد ظرفیت مناسب برای پهلوگیری کشتیهای بزرگ در بوشهر با جدیت دنبال میشود.
وی خاطرنشان کرد: با تلاشهای صورتگرفته، امکان پهلوگیری کشتیهایی با ظرفیت ۳۰ هزار تن در بندر بوشهر فراهم شد.
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