به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح چهارشنبه در حاشیه افتتاح لایروبی کانال‌های بندر بوشهر اظهار داشت: دریا یکی از ظرفیت‌های مهم استان بوشهر است و تعداد زیادی از مردم این استان از در حوزه دریا فعالیت دارند.

وی اضافه کرد: به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت دریا طرح‌های متعددی اجرا شده است و پروژه‌های مهمی نیز هم‌اکنون در دست اجرا است.

استاندار بوشهر با اشاره به تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های توسعه زیرساختی در حوزه بندری بوشهر بیان کرد: ایجاد ظرفیت مناسب برای پهلوگیری کشتی‌های بزرگ در بوشهر با جدیت دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با تلاش‌های صورت‌گرفته، امکان پهلوگیری کشتی‌هایی با ظرفیت ۳۰ هزار تن در بندر بوشهر فراهم شد.