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۵ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۱۴

استاندار بوشهر:

امکان پهلوگیری کشتی‌های ۳۰ هزار تنی در بندر بوشهر فراهم شد

امکان پهلوگیری کشتی‌های ۳۰ هزار تنی در بندر بوشهر فراهم شد

بوشهر - استاندار بوشهر گفت: با توسعه زیرساخت‌ها، امکان پهلوگیری کشتی‌هایی با ظرفیت ۳۰ هزار تن در بندر بوشهر فراهم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح چهارشنبه در حاشیه افتتاح لایروبی کانال‌های بندر بوشهر اظهار داشت: دریا یکی از ظرفیت‌های مهم استان بوشهر است و تعداد زیادی از مردم این استان از در حوزه دریا فعالیت دارند.

وی اضافه کرد: به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت دریا طرح‌های متعددی اجرا شده است و پروژه‌های مهمی نیز هم‌اکنون در دست اجرا است.

استاندار بوشهر با اشاره به تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های توسعه زیرساختی در حوزه بندری بوشهر بیان کرد: ایجاد ظرفیت مناسب برای پهلوگیری کشتی‌های بزرگ در بوشهر با جدیت دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با تلاش‌های صورت‌گرفته، امکان پهلوگیری کشتی‌هایی با ظرفیت ۳۰ هزار تن در بندر بوشهر فراهم شد.

کد مطلب 5008699

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