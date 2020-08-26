به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو تهران، شبکه رادیویی تهران به صورت زنده بازی تیمهای استقلال و پرسپولیس را که از ساعت ۱۹ امروز چهارشنبه ۵ شهریور ماه در مرحله نیمه نهایی جام حذفی در ورزشگاه آزادی به مصاف هم میروند، از ویژه برنامه «شهرآورد» پوشش میدهد.
دیدار پرسپولیس و استقلال در دربی ۹۳ که در چارچوب بازیهای مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال ایران برگزار میشود، به صورت زنده از ویژه برنامه «شهرآورد» ساعت ۱۸:۳۵ تا ۲۰:۵۵ از شبکه رادیویی تهران موج اف. ام ردیف ۹۴ مگاهرتز پخش خواهد شد.
مخاطبان در سرتاسر دنیا از طریق وب سایت WWW.RADIOTEHRAN.IR ضمن استفاده از پخش زنده شبکه، در جریان آخرین خبرهای رادیو تهران قرار میگیرند.
همچنین علاقه مندان میتوانند برنامههای رادیو تهران را از اپلیکیشن ایران صدا دریافت کنند.
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