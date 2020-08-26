سازمان تبلیغات اسلامی پرچمدار دفاع از ارزشهای دینی در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مرادی شامگاه سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار، ضمن تسلیت ایام سوگواری ماه محرم، اظهار کرد: یکی از اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حرکت دادن جامعه اسلامی به سوی کمالات است که در این راستا وظیفه تبلیغات اسلامی بسیار سنگین است.

وی سازمان تبلیغات اسلامی را نهادی برخواسته از دین دانست و عنوان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی بستر لازم را برای اشاعه ارزش‌های دینی در جامعه فراهم می‌کند و به ترویج آموزه‌های دینی می‌پردازد.

امام جمعه بیجار با تاکید بر اینکه هر کجا یاد خدا باشد، پیروزی هم وجود دارد، بیان کرد: یکی از برکات وجود حضرت امام خمینی (ره) ایجاد سازمان تبلیغات اسلامی در راستای تقویت مسائل دینی و مذهبی است.

وی با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی پرچم دار یادآوری ارزش‌های دینی است، افزود: هر نهادی یا ارگانی که مزین به واژه‌های ارزشی باشد وظیفه آنها سنگین‌تر است و به همین دلیل باید تلاش بیشتری در راستای ترویج آموزه‌های دینی صورت گیرد.

در پایان این مراسم حجت الاسلام جلیل مختارنیا به عنوان رئیس تبلیغات اسلامی بیجار معرفی شد.