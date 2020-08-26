اشتغالزایی و حفظ امنیت شغلی مورد توجه نمایندگان فارس باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یداله بوعلی در در دیدار با نمایندگان مردم فارس در مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت فرارسیدن ایام ماه محرم، گفت: تمام دستگاه‌های فرهنگی و دست‌اندرکاران هیئت‌های مذهبی فارس سعی کنند حقیقت فرهنگ عاشورا در قالب برگزاری مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین (علیه السلام) برای نوجوانان و جوانان تبیین شود.

وی با بیان اینکه مسئله اشتغالزایی و حفظ امنیت شغلی کارگران بومی استان همواره مورد توجه نمایندگان قرار داشته باشد، گفت: بدون شک یکی از ارکان توسعه و پیشرفت فارس موضوع مهم اشتغالزایی برای جوانان و کاهش نرخ بیکاری است لذا انتظار می‌رود نمایندگان مجلس برای تحقق این مهم به صورت مستمر از مسئولان اجرایی استان مطالبه داشته باشند.

فرمانده سپاه فجر با تشریح ظرفیت‌های فارس در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، فرهنگ، گردشگری و گفت: این استان دارای ظرفیت‌ها و استعدادهای بی شمار و بالقوه ای است که هنوز ناشناخته باقی مانده‌اند و اگر محرومیت زدایی از فارس به عنوان یک سرفصل اصلی توسط نمایندگان پیگیری شود بدون شک شاهد رشد و بالندگی این استعدادها خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: در استان فارس نیاز به جریان سازی و ایجاد رویکرد همه جانبه و هماهنگ مسئولان و نمایندگان در راستای ایجاد و توسعه صنایع بزرگ و کلیدی داریم.

سردار بوعلی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی استان فارس، گفت: نام این خطه به عنوانِ مهم «سومین حرم اهل بیت (علیهم السلام)» در ایران اسلامی مزین شده و برای بروز هر چه بهتر و بیشتر این عنوان مهم در سطح ملی و جهان اسلام می‌بایست تمام اقدامات در استان فارس ذیل این عنوان مهم برنامه ریزی و اجرا شوند.

وی با بیان اینکه اقشار تخصصی بسیج و نخبگان بسیجی به عنوان مشاوران علمی موضوعات مهم استان را جهت طرح در مجلس به نمایندگان فارس ارائه می‌کنند، گفت: از ظرفیت بسیج سازندگی و قرارگاه پیشرفت و همچنین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برای اجرایی شدن پروژه‌های مورد نیاز استان استفاده خواهد شد.

فرمانده سپاه فجر خاطرنشان کرد: ظرفیت نهادهای انقلابی سپاه و بسیج در استان فارس همواره آماده بکارگیری در راستای خدمت به مردم است و این را وظیفه خود می‌دانیم.

