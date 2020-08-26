لغو سفر بن سلمان به آمریکا/ «قرار بود محرمانه انجام شود»

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت انگلیسی «میدل ایست آی» گزارش داد که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان، سفر خود را به آمریکا که قرار بود طی روزهای آتی برای دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی انجام شود در سایه درز این خبر به رسانه‌ها لغو کرده است.

منابع آگاه اعلام کردند که بن سلمان می‌ترسد این سفر و دیدار با نتانیاهو به یک کابوس برای وی تبدیل شود.

بر اساس گزارش این پایگاه انگلیسی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جرد کوشنر داماد وی بیش از همه برای برگزاری این دیدار تمایل دارند چرا که این دیدار از روند عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی در منطقه حمایت می‌کند.

پیش از این بر سر زمان سفر بن سلمان به آمریکا و تاریخ آن یعنی ۳۱ ماه جاری میلادی (اوت) توافق حاصل شده بود. منابع آگاه اعلام کرده‌اند که بن سلمان در جریان سفر به آمریکا قصد نداشته در منزل سفیر عربستان یا ساختمان سفارتخانه ساکن شود چرا که در این مناطق احتمال برگزاری تظاهرات علیه وی وجود داشت بنابراین بن سلمان اقدام به خرید ۴ منزل مسکونی در یک مکان سری کرده است.

اما بعد از درز این خبر به رسانه‌ها، حساب و کتاب‌های ولیعهد عربستان نادرست از آب درآمد چرا که قرار بود این سفر محرمانه انجام شود.