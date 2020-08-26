آمادگی و اقتدار رزمی نیروی زمینی ایران در جهان بی نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح روز چهارشنبه برای ارزیابی توان رزمی و نظامی لشکر ۱۶ زرهی وارد قزوین شد و با دستاوردهای نظامی این لشکر آشنا شد.

امیر حیدری در بدو ورود در جمع خبرنگاران حضور یافت و در پاسخ به سوال آنها در خصوص وضعیت آمادگی نیروی زمینی اظهار داشت: آمادگی رزمی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز در جهان بی نظیر است چون در چرخه دفاعی قطع وابستگی کردیم لذا در تولید و تجهیز دفاعی وضعیت بسیار خوبی داریم.

وی تصریح کرد: در نیروی زمینی ارتش ۲۳ رسته مختلف داریم که پیچیدگی خاصی دارد و بخش متحرک هوایی و هوانیروز از جایگاه ویژه ای برخوردار است که در قطع وابستگی توانسته ایم در چرخه دفاعی روی پای خود بایستیم و این افتخار ارزشمند است.

قابلیت‌های موشکی ایران بی نظیر است

امیر حیدری اظهار داشت: در مجموع نیروی زمینی به عنوان یک نیروی محوری در عملیات زمینی امروز با عنایت خداوند و اطاعت محض از فرامین رهبری از چنان آمادگی برخوردار است که می‌تواند در کنار سایر نیروها، پوزه هر دشمنی را به زمین بزند و هر گونه تهدیدی را در کمترین زمان در هم بپیچد.

امیر حیدری در خصوص توان موشکی ایران تصریح کرد: توان دفاعی یک مؤلفه است و تنها یک وسیله دفاعی مانند موشک نمی‌تواند قدرت دفاعی و نظامی را تکمیل کند بلکه در زمینه‌های مختلف باید به تجهیزات مختلف مسلح شد تا توان دفاعی قوی شود اما از نگاه ما توان دفاعی شامل دقیق زدن هدف، اتوماسیون کردن کارها، نقطه زن کردن و هوشمند کردن تجهیزات است که هر کدام می‌تواند چرخه دفاعی و مؤلفه دفاعی را تکمیل کند و امروز موشک‌هایی که در اختیار داریم از این قاعده مستثنی نیستند و قابلیت‌های موشکی ما منحصر به فرد است که می‌تواند توان دفاعی کشور را افزایش دهد و بازدارندگی ایجاد کند.

شکست آمریکا در شورای امنیت موجب انزوا شده است

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در خصوص شکست مفتضحانه آمریکا در شورای امنیت هم گفت: این شکست در گام اول مرهون لطف الهی است که شامل حال ملت شده و در مرحله بعدی مرهون هدایت و رهبری پیامبرگونه رهبر انقلاب است که راه را مشخص کردند و امروز کشورهای دنیا با روشنگری جمهوری اسلامی و قدرت بازدارندگی که ایران ایجاد کرده توانسته اند آمریکا را تحقیر کنند و همه دیدند که چگونه در شورای امنیت این کشور تنها ماند و فقط یک کشور ذره بینی از آمریکا دفاع کرد.

امیر حیدری گفت: آمریکا امروز در دنیا منزوی شده و به دلیل روح استکباری و تجاوزگری تنها مانده و عقل جامعه بشری رفتار آمریکا را برنمی تابد و آمریکا روز به روز تنها تر خواهد شد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در خصوص لشکر ۱۶ زرهی قزوین هم گفت: لشکر ۱۶ زرهی قزوین از نیروهای خوش نام و نام آور در دفاع مقدس است و در دوران پس از جنگ نیز خدمات ارزشمندی داشته و امروز از نیروهای نظامی پر قدرت و شاخص کشور محسوب می‌شود که در سفر به استان قزوین وضعیت رزمی و دفاعی آن را برای اعزام به مأموریت جدید بررسی خواهیم کرد.

وی بیان کرد: گزارش‌هایی که دریافت کرده ایم نشان می‌دهد لشکر ۱۶ زرهی قزوین از آمادگی رزمی خوبی برخوردار است و امیدواریم در مأموریت‌های جدید هم موفق و سربلند باشد.

