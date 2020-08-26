پیش بینی تامین مالی ۴ هزار میلیارد تومانی برای خط ۱۰ مترو

به گزارش خبرگزاری مهر، شکرالله بنار مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران در تشریح اولویتها و برنامههای این سازمان در سال جاری گفت: سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی با هدف تأمین مالی پروژههای شهری با مشارکت بخش خصوصی شکل گرفته و در طول ۱۵ سال گذشته از زمان تأسیس این سازمان، توانسته پروژههای مهمی با مشارکت بخش خصوصی راه اندازی کند و هم اکنون در توسعه شهر نقش بسزایی را ایفا نماید.
وی افزود: سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی مبتنی بر سرمایه بخش خصوصی و بدون اتکا به درآمدهای عمومی شکل گرفت و کاملاً مستقل است و تاکنون نیز دستاوردهای خوبی را به ارمغان آورده است.
بنار افزود: از جمله اهداف این سازمان تأمین ارقام متعارفی از بودجه سالانه شهرداری به صورت غیر نقد است و ما تلاش میکنیم بدهیهای بانکی شهرداری را نیز تأمین کنیم.
وی در تشریح این امر افزود: به طوری که در سال ۹۸ قریب به ۱۲ هزار میلیارد ریال از بدهی شهرداری به بانکها تأمین شد و بیش از ۷۰ هزار میلیارد ریال با هدف تأمین مالی پروژههای آتی شهرداری تهران نیز در برنامه سال جاری قرار گرفته است.
بنار در ادامه و در تشریح اولویتهای سال جاری در این سازمان گفت: در سال جاری برنامه مفصلی برای تأمین مالی پروژههای شهری داریم به طوری که ۳۵ هزار میلیارد ریال فروش غیر نقد برای پرداخت بدهیهای شهری و قریب به ۴ هزار میلیارد تومان برنامه فروش برای پروژههای ریلی شهر تهران را در دستور کار داریم.
بنار اضافه کرد: از جهت دیگر سرمایه گذاری ۲۰ هزار میلیارد تومانی با مشارکت بخش خصوصی نیز در دستور کار داریم که از جمله این موارد میتوان به توسعه شهر آفتاب اشاره کرد که هم اکنون فراخوان آن برگزار شده و امیدواریم این مرکز با احداث سه سالن نمایشگاهی و یک مرکز همایش دیگر به شکوفایی برسد. همچنین دهها پروژه در دست ساخت در سایر مناطق نیز در برنامه توسعه سرمایه گذاری این سازمان قرار دارد که امیدواریم سرمایه گذاری ۲۰ هزار میلیارد تومانی که در برنامه داریم محقق شود.
رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی افزود: تأمین مالی ۴ هزار میلیارد تومانی برای راه اندازی خط ۱۰ مترو تهران از جمله اقداماتی است که در برنامه سال جاری این سازمان و در حوزه حمل و نقل عمومی قرار دارد.
وی افزود: همچنین تأمین هزار دستگاه اتوبوس به روش غیر نقد نیز در برنامه ما قرار دارد که تاکنون ۱۲ شرکت برای تأمین این اتوبوسها از طریق فراخوان عمومی اعلام آمادگی کردند.
بنار گفت: ما با یک شرکت خارجی برای تأمین واگنهای مترو به روش غیر نقد نیز در حال مذاکره هستیم که البته در راستای شیوه تهاتر با فرآوردههای صادراتی خواهد بود و این موضوع در حال پیگیری میباشد.
بنار در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تعیین تکلیف پروژههای مسئله دار اشاره کرد و گفت: یکی از برنامههای سال جاری ما تعیین تکلیف این پروژهها میباشد به گونهای که تا کنون بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه اقاله شده را تعیین تکلیف کردیم.
وی ادامه داد: در خصوص پروژههایی که مدعی دارند و این امر انسداد عملیات اجرایی را فراهم آورده بود نیز ۱۵ الی ۲۰ پروژه از این دست با پیگیری سازمان، در محاکم قضائی تعیین تکلیف شدند و میتوان گفت بالغ بر ۹۵ درصد پروژههای شهرداری در حال حاضر بی مسئله و آماده فروش با مشارکت بخش خصوصی است.
مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی خاطر نشان ساخت: در سال جاری پرداختن به نقاط ضعف و رفع آن نیز در برنامه این سازمان قرار دارد که یکی از این موارد عدم مشارکت مناطق در بخش سرمایه گذاری و مشارکت است که این موضوع در حال پیگیری است و از شهردار محترم تقاضا داشتهایم تکالیف سرمایه گذاری در مناطق را ابلاغ کنند تا امکان ارزیابی سازمان فراهم گردد. امیدواریم این تکالیف تا شهریور ماه به سازمان ابلاغ شود و بتوانیم مناطق را تشویق به سرمایه گذاری و جلب مشارکت کنیم.
بنار با بیان اینکه جهت گیری سازمان سرمایه گذاری در تولید ثروت، مناسب بوده است گفت: از دیگر اقداماتی که در برنامه امسال داریم ساماندهی حمل بار است که فراخوان عمومی آن نیز برگزار شده و امیدواریم با عملیاتی شدن آن، در ۴ سال آینده قریب به ۴۰۰ هزار میلیارد ریال سرمایه نقد عاید شهرداری تهران بشود، یعنی سالی ۱۰۰ هزار میلیارد ریال که رقم قابل توجهی است.
وی در پایان افزود: همزمان با توسعه برنامههای تولید ثروت در سطح مناطق همکاری خوبی با دانشگاهها بر قرار کردیم به طوری که در راستای طراحی، کنترل و نظارت پروژهها با دانشگاه صنعتی شریف، پارک فناوری با دانشگاه تهران و نظارت و طراحی مطالعات اقتصادی پروژهها با دانشگاه امیرکبیر در حال همکاری هستیم و امیدواریم بتوانیم تا قبل از انتهای پاییز قرارداد متقنی با دانشگاهها منعقد کنیم تا پروژههای دانشگاهی مبتنی بر توسعه فعالیتهای استارت اپی و شرکتهای دانش بنیان را توسعه بخشیم.
نظر شما