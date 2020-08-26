حجاج مرحله دوم هزینه سفر خود را پرداخت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زینلی با بیان اینکه سامانه رزرو سازمان حج و زیارت برای پرداخت مرحله دوم هزینه سفر حج تمتع ۱۴۰۰ فعال گردیده گفت: زائرانی که مرحله اول هزینه سفر خود را واریز کرده‌اند، به منظور قرار گرفتن در اولویت تشرف حج تمتع سال آتی و برخوردار شدن از سهمیه اختصاصی کشور، نسبت به پرداخت مرحله دوم هزینه سفر از سامانه رزرو اقدام نمایند.

مدیر حج و زیارت فارس در ادامه با اشاره به اینکه سامانه رزرو سازمان حج و زیارت از ساعت ۱۰ صبح روز سوم شهریور ماه جاری به منظور پرداخت مرحله دوم هزینه سفر فعال شده افزود: سامانه مذکور تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۲ شهریور فعال خواهد بود و زائرین با هماهنگی مدیر کاروان خود نسبت به پرداخت الکترونیکی مرحله دوم هزینه سفر خود اقدام نمایند.

وی در ادامه در خصوص عدم پرداخت مرحله دوم هزینه سفر گفت: ثبت نام کنندگان در صورت عدم پرداخت علی‌الحساب مرحله دوم هزینه سفر، ما به تفاوت علی‌الحساب پرداختی مرحله اول تا مبلغ نهایی کاروان مربوطه به نرخ جدید (بنا به ضوابط و شرایط اعلامی سال تشرف) محاسبه و دریافت خواهد شد و اولویت اعزام با واریز کنندگان مرحله دوم هزینه سفر با شرایط و سهمیه تعیین شده خواهد بود.