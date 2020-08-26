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۵ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۰۴

مدیرکل حج و زیارت فارس اعلام کرد:

حجاج مرحله دوم هزینه سفر خود را پرداخت کنند

حجاج مرحله دوم هزینه سفر خود را پرداخت کنند

شیراز - مدیرکل حج و زیارت استان فارس گفت: حجاج نسبت به پرداخت مرحله دوم هزینه سفر زائرین ثبت نام شده در کاروانهای حج تمتع تا پایان ساعات اداری روز چهارشنبه ۱۲ شهریور فرصت دارند..

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زینلی با بیان اینکه سامانه رزرو سازمان حج و زیارت برای پرداخت مرحله دوم هزینه سفر حج تمتع ۱۴۰۰ فعال گردیده گفت: زائرانی که مرحله اول هزینه سفر خود را واریز کرده‌اند، به منظور قرار گرفتن در اولویت تشرف حج تمتع سال آتی و برخوردار شدن از سهمیه اختصاصی کشور، نسبت به پرداخت مرحله دوم هزینه سفر از سامانه رزرو اقدام نمایند.

مدیر حج و زیارت فارس در ادامه با اشاره به اینکه سامانه رزرو سازمان حج و زیارت از ساعت ۱۰ صبح روز سوم شهریور ماه جاری به منظور پرداخت مرحله دوم هزینه سفر فعال شده افزود: سامانه مذکور تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۲ شهریور فعال خواهد بود و زائرین با هماهنگی مدیر کاروان خود نسبت به پرداخت الکترونیکی مرحله دوم هزینه سفر خود اقدام نمایند.

وی در ادامه در خصوص عدم پرداخت مرحله دوم هزینه سفر گفت: ثبت نام کنندگان در صورت عدم پرداخت علی‌الحساب مرحله دوم هزینه سفر، ما به تفاوت علی‌الحساب پرداختی مرحله اول تا مبلغ نهایی کاروان مربوطه به نرخ جدید (بنا به ضوابط و شرایط اعلامی سال تشرف) محاسبه و دریافت خواهد شد و اولویت اعزام با واریز کنندگان مرحله دوم هزینه سفر با شرایط و سهمیه تعیین شده خواهد بود.

کد مطلب 5008733

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