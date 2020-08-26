به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه بی‌قاب بی‌نقاب با موضوع تبیین شبهات دینی و راهکار مقابله با بدعت‌ها در خصوص ماه محرم با حضور حجت الاسلام سید مصطفی میرلوحی، کارشناس مذهبی، عضو هیئت علمی دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق (ع) و مدیرکل روابط عمومی و بین‌المللی دانشگاه امام صادق (ع) از رادیو گفتگو پخش شد.

حجت الاسلام میرلوحی در آغاز با بیان اینکه یک مسلمان باید برای محرم آماده باشد، عنوان کرد: یک انسان مؤمن به خصوص شیعه اهل بیت (ع) باید در مقابل ظلم و جنایت موضع مشخص داشته باشد؛ به معنای دیگر باید در رفتار خود ارادت ویژه خود را به امام حسین (ع) و بیزاری را به یزید نشان دهد.

وی، عاشورا را یک موضوع مستمر در مسیر تقابل حق و باطل دانست و عنوان کرد: فرستادگان خداوند و امامان همواره در مقابل ظلم و جور دشمنان زمان خود قرار داشتند بنابراین عاشورا از زمان پیامبران الهی آغاز شده و تنها محدود به سیدالشهدا نیست و تا قیامت هم ادامه دارد.

عضو هیئت علمی امام صادق (ع) تاکید کرد: حفظ شعائر و برپایی عزای محرم در راستای احیای رسالت پیامبران است و اگر این اقدام صورت نگیرد دین ما در معرض تحریف قرار خواهد گرفت و اثری از پیامبر اسلام باقی نخواهد ماند.

حجت الاسلام میرلوحی با بیان اینکه دین نیاز امروز و این لحظه ماست، عنوان کرد: برای آن که اسلام ناب محمدی که به آن محتاج هستیم را حفظ کنیم باید عاشورا را زنده نگه داریم، در غیر این صورت پیامبران جدید و عجیب ظهور خواهند کرد و اگر ساکت بنشینیم اسلامی ساخته می‌شود که بزرگان آن ابوسفیان و معاویه خواهند بود.

وی به شهادت حاج قاسم سلیمانی اشاره کرد و گفت: نام این شهید بزرگوار به مقاومت گره خورده است پس اگر بخواهیم مکتب او را زنده نگه داریم باید نهضت مقاومت در منطقه را پاس بداریم.

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه امام صادق (ع) خاطر نشان کرد: برای آن که عاشورا در ذهن مردم جاودانه باشد باید به هر وسیله‌ای آن صحنه را زنده نگه داریم البته نباید با دروغ این کار را انجام داد و به خاطر دلسوزی برای امام آنچه واقعیت نیست مطرح کرد.

به عقیده حجت الاسلام میرلوحی برای جاودانه شدن عاشورا باید از سبک و روش ائمه اطهار استفاده کرد. به عنوان مثال امام رضا (ع) با بنیان گذاشتن آداب و زیارت نامه‌هایی چون "وارث" به خوبی امام حسین (ع) و وقایع عاشورا را به تصویر می‌کشند.

وی تاکید کرد: مصیبت‌های عاشورا و صحرای کربلا آنقدر زیاد است که می‌توان سال‌ها از آن گفت و شیون سر داد، از این رو درست نیست در روضه‌ها و منبرها از دروغ استفاده کرد تا مردم تحت تأثیر قرار بگیرند.

استاد دانشگاه امام صادق (ع) با تاکید بر این که اضافه کردن مطالب و وقایع بر حادثه کربلا به مرور زمینه تحریف را فراهم می‌کند، گفت: مداحان و روحانیون باید مراقب باشند تا نوع روضه خوانی آن‌ها زمینه ساز تحریف نباشد.

حجت الاسلام میرلوحی درباره آسیب رساندن به جسم در عزاداری‌ها گفت: این کار اصلاً جایز نیست و به هیچ وجه نشان دهنده ارادت به امام حسین (ع) نیست. در واقع باید پشت سر ائمه (ع) باشیم، هر آنچه که آنها مجاز دانسته‌اند به جا آوریم و از خود چیزی نسازیم.

وی در پایان مصاحبه با رادیو گفت و گو با اشاره به وضعیت فعلی کشور اظهار کرد: اشک ریختن برای امام حسین (ع) حتی می‌تواند در خانه‌ها و در کنار خانواده باشد.