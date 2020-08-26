تداوم حملات به یمن عواقب وخیمی برای متجاوزان به دنبال خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد ناصر العاطفی» وزیر دفاع دولت نجات ملی یمن نسبت به تداوم تجاوز نظامی ائتلاف سعودی علیه این کشور هشدار داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: کشورهای متجاوز بدانند که ادامه این مسیر عواقب و پیامدهای وخیمی برای آنها به دنبال خواهد داشت.

وزیر دفاع دولت نجات ملی یمن اظهار داشت: نیروهای مسلح یمن به زودی وارد فاز انجام عملیات‌های استراتژیک فراگیر علیه دشمن سعودی می‌شوند.

محمد ناصر العاطفی اعلام کرد: هدف از ورود به این مرحله افزایش قدرت بازدارندگی و وادار ساختن دشمن سعودی به توقف تجاوزها علیه ملت یمن است.