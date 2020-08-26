حمایت رادیو از کنگره ملی «شعر یتیم»/ آماده تولید سرود هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، حمید شاه آبادی معاون صدای رسانه ملی در جلسه هم اندیشی با مسئولان برگزاری نخستین کنگره ملی «شعر یتیم» که روز گذشته چهارم شهریور برگزار شد، آمادگی رادیو را برای حمایت از این رویداد هنری و اجتماعی اعلام کرد.

وی با اشاره به جمعیت یتیمان در کشور و آمار قابل توجه این افراد اظهار کرد: در گام اول رادیو در اطلاع رسانی ‌و حضور پرشور شعرا و فرهیختگان کشور در کنگره ملی «شعر یتیم» برای شرکت در این رویداد با تمام توان ورود می کند و در این راستا شبکه رادیویی فرهنگ به عنوان ستاد اطلاع رسانی رادیویی در نظر گرفته می شود. ولی اطلاع رسانی و آگاه سازی جامعه مخاطب از روند برگزاری این کنگره در سایر شبکه های رادیویی نیز انجام خواهد شد.

شاه آبادی خطاب به مسئولان برگزاری کنگره ملی «شعر یتیم» گفت: گام دوم حمایت رادیو و رسانه ملی پس از اختتامیه این کنگره آغاز خواهد شد و رادیو برای رسیدن به اهداف عالیه این کنگره مانند تبیین جایگاه یتیمان در تعلیمات دین مبین اسلام، همراه مسئولان برگزاری کنگره «شعر یتیم» خواهد بود.

معاون صدای رسانه ملی تصریح کرد: این حرکت بهانه ای برای توجه بیشتر به یتیمان در کشور و تولید آثار فاخر و بهره برداری از آثار تولید شده در برنامه های رسانه ملی به منظور انجام رسالت اجتماعی و فراهم سازی بستری برای نهادینه کردن فضایل این اندیشه خداپسندانه است.

وی با اشاره به اینکه آثار تولید شده باید به گونه ای باشد که فقط قابل استفاده در یک مناسبت خاص نباشد، عنوان کرد: باید ‌بستری فراهم شود که چگونگی بهره برداری از این اشعار در قالب های مختلف برنامه های رادیویی نیز بررسی شود.

در پایان معاون صدای رسانه ملی اعلام کرد: رادیو آماده تولید سرود برای یتیمان است و هر زمان ملودی و شعر منتخب از سوی ستاد کنگره «شعر یتیم» به دفتر موسیقی رادیو ارسال شود، این سرود در معاونت صدای رسانه ملی تولید خواهد شد.