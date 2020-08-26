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۵ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۳۹

عملیات مرمت و بازسازی مسجد تاریخی ارک به پایان رسید

عملیات مرمت و بازسازی مسجد تاریخی ارک به پایان رسید

مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران، از اتمام عملیات مرمت و بازسازی مسجد تاریخی ارک همزمان با آغاز ماه محرم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید غمخوار ضمن اعلام خبر فوق، افزود: عملیات مرمت و بازسازی مسجد ارک طی هفته های منتهی به ماه محرم تسریع و تمام تلاش مجموعه سازمان عمرانی مناطق به کار گرفته شد تا امکان بهره مندی عزاداران حسینی از این مسجد تاریخی همزمان با آغاز ماه محرم فراهم شود.

به گفته مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق، عملیات بازسازی و ایمن سازی مسجد ارک با اجرای تاسیسات برق، ساخت سرویس بهداشتی در ضلع شرقی زیرزمین و اتمام سنگ کاری، تکمیل زیرزمین مسجد و نصب درهای شبستان مردانه و زنانه به اتمام رسیده است. معدود اقدامات باقی مانده پروژه به همراه جزئیاتی که اخیراً در دستورکار قرار گرفته ظرف روزهای آینده و بدون تداخل با شرایط بهره برداری انجام خواهد شد.

کد مطلب 5008753

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