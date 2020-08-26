به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، محسن بهاروند در آئین افتتاحیه دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در زاهدان اظهار داشت: مرزها نباید خطی برای جدایی بلکه باید نقطه‌ای برای پیوستگی پیشرفت و توسعه باشند.

وی ادامه داد: استان‌های مرزی چون سیستان و بلوچستان در ایجاد ارتباط و تعامل با کشورهای همسایه نقش مهمی دارند و با افراد محلی نیز مشورت شود.

معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه بیان کرد: باید راه‌هایی که باعث همکاری بیشتر با همسایگان می‌شود بررسی و عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه با کشورهای افغانستان و پاکستان در تمام سطوح روابط خوبی داریم افزود: امنیت مساله بسیار مهمی است و باید این امر در مرزها تقویت شود.

بهاروند خاطرنشان کرد: آب و مساله تأمین آن یکی دیگر از مواردیست که انتظار می‌رود کشورهای همسایه همچون افغانستان به این موضوع توجه داشته وکمک کننده باشند.

وی به سرمایه گذاری مشترک و تمایل بر توسعه اقتصادی کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاری و توسعه باعث می‌شود که شاهد رفاه و سعادت مردم بویژه مرزنشینان باشیم.

جمهوری اسلامی یک میلیارد دلار در بندر «شهید بهشتی» چابهار سرمایه گذاری کرد

استاندار سیستان و بلوچستان نیز اظهار داشت: راه اندازی دفتر وزارت خارجه در این استان بستر گفت و گو را فراهم و بسیاری از مشکلات در زمینه‌های مختلف را برطرف می‌کند.

احمدعلی موهبتی ادامه داد: جمهوری اسلامی یک میلیارد دلار در بندر شهید بهشتی سرمایه گذاری کرد تا با ایجاد این بندر شاهد توسعه و پیشرفت این منطقه باشیم.

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد سواحل مکران در ایران و ۵۰ درصد در کشور پاکستان است گفت: رهبر معظم انقلاب به مجموع این ساحل نگاه ویژه‌ای دارند.

استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: رئیس جمهور افغانستان چابهار را فرصتی ارزشمند برای نجات کشورش می‌داند و نیاز است که به این فرصت توجه ویژه‌ای شود.

وی تصریح کرد: کشور افغانستان معادن غنی بسیار دارد که با استفاده از فرصت شهرستان چابهار می‌تواند باعث توسعه شود.