پایتخت آماده برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر و غلبه حق بر باطل است اظهار داشت: مردم ولایتمدار ایران اسلامی در این ایام شور و شعور حسینی خود را به نمایش می‌گذارند.

محمودی با بیان اینکه تهران به عنوان ام القرای جهان اسلام خود را برای برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورا آماده کرده است گفت: علیرغم سختی‌های ایام کرونا مردم عزیز با رعایت اصول بهداشتی با مدافعان جبهه سلامت همراهی نموده و با برگزاری مراسم عزاداری در فضاهای باز نسبت به سید و سالار شهیدان ادای احترام کردند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران عنوان داشت: با توجه به قرار گرفتن در آستانه تاسوعا و عاشورا فضای شهرهای استان تهران سیاهپوش شده و پرچم‌های مشکی به اهتزاز درآمده است.

وی گفت: در تهران نیز به همت هیئات عزاداری، سازمان فرهنگی، هنری و زیباسازی نمادهای عزا به چشم می‌خورد و فضای استان تهران محرمی و عاشورایی شده است.

محمودی بیان داشت: اگر چه مثل گذشته بخاطر رعایت اصول بهداشتی امکان عزاداری وجود ندارد ولی برگزاری مراسم به شیوه‌های جدید نشان داد می‌توان خود را با شرایط بیماری هماهنگ کرد و ادای احترام به ساحت سید و سالار شهیدان صورت گیرد.