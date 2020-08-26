۷۴ گردشگر خارجی در ایران/ فقط ۱۷۵ میلیارد تومان خسارت پرداخت شد

خبرگزاری مهر_ گروه فرهنگ؛ علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در گفتگوی ویژه خبری که شب گذشته انجام شد، درباره بودجه وزارت میراث فرهنگی گفت: بودجه ما نسبت به سایر وزارتخانهها تقریباً ۵۰ درصد آخرین وزارتخانه است. فکر میکنم وزارت ورزش حدود ۲,۴۰۰ میلیارد تومان بودجه دارند ما یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه داریم. کل بودجه حوزه میراث فرهنگی کشور ۲۶۰ میلیارد تومان است. اگر این را تقسیم بر ۳۲ هزار اثر ثبت ملی کنیم به هر اثر تاریخی تنها ۵ میلیون تومان بودجه میرسد یعنی تحت جمشید را باید با ۵ میلیون تومان اداره کنیم. کار سختی است تلاش شد که مردم را به کمک بیاوریم. آئین نامه میراثبانان افتخاری را ابلاغ کردیم. با انتقاداتشان ما را فعالتر میکنند. پس آنها بهترین محافظان میراث فرهنگی هستند. ما بخشی از بناهای تاریخی را به مردم واگذار میکنیم اکنون دو هزار پروژه مرمتی در کشور داریم که با مشارکت مردم در حال انجام است.
تنها ۱۷۵ میلیارد تومان خسارت پرداخت شد
وی درباره خسارت کرونا به گردشگری نیز گفت: برآورد میزان خسارت کرونا به صنعت گردشگری تا مرداد حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است و تعداد افرادی که بیکار شدند نیز بسیار زیاد بود. برای حمایت از این بخشها اقدام فوری داشتیم و امهال اقساطی که گرفته بودند انجام و فرصتی برای پرداخت حق بیمهها و اقساط داده شد. تا الان از ۱۲ هزار میلیارد تومان خسارت تنها ۱۷۵ میلیارد تومان، آن هم در قالب وام پرداخت شده است و منوط شده به اینکه حفظ اشتغال داشته باشند این اتفاق جذابیتی برای بخشهای گردشگری نداشت. من نگران هستم. امید داشتیم که شیوع کرونا کم شود اما همچنان این بیماری در جهان می تازد.
وزیر میراث فرهنگی همچنین درباره سفرهای انجام شده توسط مردم و اظهارات اخیرش نیز توضیح داد: در تعطیلات خرداد ماه با اجازه ستاد کرونا یک نفس کشیده شده و با حجم سفری که اتفاق افتاد؛ هتلداران گفتند چکهایی که بابت عید داشتند را پرداخت کردند اما الان موج دوم را در پی داریم.
وی در پاسخ به این موضوع که سفر باعث شیوع بیشتر بیماری شد گفت: بخش سفرهایی را داریم که مردم انجام میدهند و سفرهای برنامهریزی شده را داریم که سفرهای در قالب تور برگزار میشود ما کاملاً با وزارت بهداشت هماهنگ هستیم. هر چه که ستاد تصویب کرد را رعایت کردیم و وزارت بهداشت هیچ وقت هتلها را تعطیل نکرد بلکه پروتکل را ابلاغ کرد. در تورهای گردشگری نیز فاصلههای اجتماعی رعایت میشود. اما حجم سفرهای بی قاعده بود که باعث نگرانی وزارت بهداشت شد. متأسفانه به ما هم آسیب زد. بیان من هم در چند روز دیگر به شکل متفاوتی منعکس شد منظور من این بود آنچه که در حوزه کنترل ما و وزارت بهداشت اتفاق افتاده در چارچوب بوده و آسیبی نزد. اما حجم سفرهای بی قاعده حتماً آسیبهایی را داشته است و ما از مردم میخواهیم آنچه که وزارت بهداشت توصیه میکند در اولویت باشد.
۷۴ گردشگر در سه ماه اول سال به ایران آمدند
وی درباره تعداد گردشگران خارجی در کشور نیز گفت: در سال ۹۸ که انتهای آن با شیوع ویروس مواجه شد ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار گردشگر خارجی داشتیم. در سه ماهه سال گذشته حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار گردشگر داشتیم که این میزان در سه ماهه اول سال با افت شدیدی همچون کشورهای دیگر مواجه شد و در ایران تنها ۷۴ گردشگر خارجی داشتیم.
مونسان گفت: در نظامهای اقتصادی ترکیه، گردشگری در اولویتهای یک و دو قرار دارد ولی در ایران هرگز این طور نبوده است. تا قبل از کرونا برای بازارهای هدف برنامهریزی کرده بودیم اتفاقات بدی برای گردشگری در سال گذشته افتاد که همه اینها به گردشگری ضرر زد. اکنون در دوران کرونا گردشگری ترکیه و دوبی فعال شده ولی ما هنوز این اجازه را نداریم چون اولویت با سلامت مردم است. هر زمان که ستاد کرونا این اجازه را بدهد ما هم آمادگی داریم تا گردشگری خارجی را فعال کنیم.
مونسان درباره حضور در نمایشگاههای گردشگری خارجی گفت: ما در همه نمایشگاههای گردشگری دنیا حضور داریم مثل آلمان و اسپانیا و عمده بازاریابی گردشگری خارجی هم در این دو نمایشگاه اتفاق میافتد. برای ۲۰ نمایشگاه خارجی برنامهریزی شده بود که به کرونا خورد. با توجه به موجودیمان توانستیم سال گذشته در ۱۵ نمایشگاه حضور داشته باشیم.
وی افزود: وقتی در نمایشگاههای خارجی حضور پیدا میکنیم کل اقلام صنایع دستی را میفروشیم حتی کم هم میآورند چون مورد اقبال خارجیهاست. بخشی از صنایع دستی هم اینترنتی فروخته میشود ما سعی کردیم در نمایشگاههای صنایع دستی خارجی شرکت کنیم فروش صنایع دستی در نمایشگاههای داخلی هم خوب است. اگر ستاد کرونا اجازه دهد میتوانیم نمایشگاه صنایع دستی امسال را نیز برگزار کنیم.
منطقه آزاد مکران
وی گفت: ما کار مقایسهای با چند کشور دنیا که چه حمایتهایی از هنرمندان کردهاند انجام دادهایم و آن را به دولت نیز فرستادیم اما وضعیت درآمدی دولت طوری نیست که بتوان آن را در سطح جهانی مقایسه کرد. در واقع ما باید در حوزه سرمایه در گردش یا مالیات نیز کمک میکردیم. دوستان در سازمان مالیاتی نیز نظر خودشان را دارند کاهش شدید درآمدهای نفتی بار خودش را روی درآمدهای مالیاتی انداخته است. فقط هم ما نیستیم. صنوف هم آسیب دیدهاند. بسته دیگری با معاونت اقتصادی ریاست جمهوری در حال بررسی است که حداقل برای مالیاتهای سال ۹۸ فشار وارد نشود. قرار شده که ۷ ماهی را تا پایان سال فرصت دهند.
مونسان بیان کرد: یکی از بخشهای مهم برای سواحل مکران بخش گردشگری است که برنامهای را برای آن تهیه کردهایم این ظرفیت وجود دارد که برای اولین بار منطقه آزاد گردشگری در مکران داشته باشیم. تا به حال مناطق صنعتی و تجاری داشتهایم. مکران سواحل بی نظیری دارد. پیشنهادمان را برای معاون اول فرستادهایم. باید به تصویب مجلس برسد.
اتفاقی که برای یک گردشگر افتاد
مونسان درباره اتفاقی که برای یکی از گردشگران در جریان سفر به جنگلهای گلستان افتاد گفت: این تورها غیر مجازند ما آنها را در چرخه گردشگری نمیدانیم. تورهای گردشگری یعنی آنها که در سامانه ما وجود دارد و کد میگیرند و ضوابط ما را رعایت میکنند و اگر اتفاقی بیفتد حتماً جریمه میشوند. اما گروهی خارج از قاعده به نقاطی رفته و اتفاقات ناگواری هم برایشان افتاده است. آنچه که اختیارات قانونی ماست برخورد با تورهای مجاز است. اگر هموطنی به سفری رفت و برایش اتفاقی افتاد مربوط به حوزه ما نمیشود و به لحاظ قانونی هم نمیتوانیم کاری کنیم.
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