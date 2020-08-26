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۵ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۵۷

طاهر النونو:

هدف از سفر منطقه‌ای «پمپئو» تداوم روند عادی‌سازی با اسرائیل است

هدف از سفر منطقه‌ای «پمپئو» تداوم روند عادی‌سازی با اسرائیل است

مشاور رسانه ای رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس اعلام کرد که هدف اصلی «پمپئو» از سفرهای منطقه ای اخیر ترغیب کشورها به تداوم روند عادی سازی روابط با تل آویو است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «طاهر النونو» مشاور رسانه‌ای رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس به سفرهای منطقه اخیر «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص اعلام کرد: هدف اصلی «پمپئو» از سفرهای منطقه‌ای اخیر ترغیب کشورها به تداوم روند عادی سازی روابط با تل آویو است.

النونو اظهار داشت: عادی سازی روابط یک جنایت است و آمریکا می‌خواهد تا این روند تحت عناوینی جدید ادامه پیدا کند.

مشاور رسانه‌ای رئیس دفتر سیاسی حماس تأکید کرد: آمریکا تلاش می‌کند تا یک نشست منطقه‌ای را با هدف عادی سازی روابط با تل آویو برگزار کند.

النونو در ادامه یادآور شد: عادی سازی روابط با اسرائیل در واقع اجرای معامله قرن محسوب می‌شود که هدف اصلی آن نابودی مسأله فلسطین است.

کد مطلب 5008764

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