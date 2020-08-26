استقرار عوامل انتظامی به تناسب جمعیت در هیئت های مذهبی ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قدرت حیدری زاد صبح امروز چهارشنبه در جلسه هماهنگی دستورالعمل ضوابط برقراری سوگواری سرور و سالار شهیدان ویژه مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی اظهار کرد: شرایط امروز مراسم عزاداری امام حسین (ع) در زمان کرونا ویروس فرق می‌کند و ما باید با فرهنگ سازی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت و مراسم محرم و صفر را به نحو احسن و شایسته اجرا کنیم.

وی افزود: هرچند کاستی‌هایی وجود دارد ولی تمام تلاش نیروی انتظامی بر مبنای استقرار عوامل انتظامی به تناسب جمعیت در هیئت هاست و با هماهنگی مرکز بهداشت شهرستان و سازمان تبلیغات اسلامی آماده هرگونه کمک و خدمت رسانی به سوگواران حسینی هستیم.

وی تشکیل کارگروه برای اجرای نظارت بر هیئت‌ها، حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: انتظار می‌رود همه دستگاه‌های مسئول با همفکری و همدلی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی و ارائه راهکارهای مهم بهداشتی زمینه‌های لازم برگزاری تاسوعا و عاشورای حسینی را فراهم کنند.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی به عنوان یک بازوی توانمند در کنار هیئت‌های عزاداری خواهد بود.

در این جلسه رئیس مرکز بهداشت شهرستان ایلام با اشاره به هماهنگی و آگاهی نگرشی و رفتار در برگزاری سوگواری سرور و سالار شهیدان و برنامه ریزی منسجم و منظم در مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی، افزود: لازم است با انتخاب رابط و خود کنترلی و حضور تیم ها ی بهداشت در تمامی هیئت‌ها، زمینه‌های لازم خدمت گذاری و خدمت رسانی برای مردم در برپایی عزاداری سرور و سالار شهیدان فراهم شود.

امین کرمی بیان کرد: امیدواریم با هماهنگی سازمان تبلیغات و دیگر دستگاه‌ها ضمن رعایت حقوق عامه مردم و رعایت پروتکل‌های بهداشتی از این مسیر به خوبی عبور کنیم.